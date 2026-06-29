Argentina en el Mundial 2026: próximo partido y cómo sería su camino a la final

Con la conclusión de la etapa de grupos del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 y la diagramación del cuadro de 16avos de final, cada seleccionado conoce el camino que debe transitar para llegar a la gloria máxima. La Argentina no es la excepción y su primer puesto en la zona J lo dejó en la parte baja de un cuadro con 32 aspirantes.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni atravesó, y ganó, los tres encuentros de la primera etapa: ante Argelia 3 a 0, Austria 2 a 0 y Jordania 3 a 1. Es así que su rival en la primera instancia de eliminación directa será el segundo del Grupo H, el sorpresivo Cabo Verde, el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Por el nuevo formato de competencia que instauró la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) en las copas del Mundo a partir de la incursión de 48 equipos, es necesario disputar ocho partidos para ser campeón.

La continuidad de la Argentina está supeditada a una victoria sobre los caboverdianos. De obtenerla, en octavos de final jugaría el martes 7 de julio en Atlanta contra el vencedor del cruce entre Australia y Egipto.

A medida que se avanza en el cuadro, la posibilidades de oponentes aumentan considerablemente. En cuartos, que la albiceleste disputaría el sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas, su rival puede ser Suiza, Argelia, Colombia o Ghana. El hecho de que Portugal no fue primero en el Grupo K, hizo que se rompa la “lógica” y quedó ubicado del otro lado del cuadro, por lo que solo puede ser rival de los argentinos en una hipotética definición.

Si llega a las semifinales, el campeón de Qatar 2022 se presentará el miércoles 15 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta. Las posibilidades de oponentes son muchas, con Inglaterra y Brasil como máximos candidatos y potenciales rivales entre sí en cuartos. Las otras opciones son Costa de Marfil, Noruega, México, Ecuador y República Democrática del Congo.

Brasil venció a Japón en 16avos de final y está en octavos del Mundial 2026 LARS BARON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

De disputar las semifinales, la albiceleste tendrá un encuentro más. Si pierde, jugará por el tercer puesto el sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami y si gana afrontará la definición el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Ante cualquiera de los resultados, tendrá de oponente a un equipo que decantará de la parte alta del cuadro. Las variables son muchas, con varias potencias como favoritas a meterse entre los cuatro primeros: Alemania, Francia, España, Portugal y Países Bajos. El resto de los oponentes pueden ser Paraguay, Suecia, Canadá, Marruecos, Croacia, Austria, Estados Unidos, Bosnia, Bélgica y Senegal.

Francia, con Kylian Mbappé a la cabeza, es un hipotético rival de la selección argentina en la final del Mundial 2026 Tom Weller - dpa DPA

Los cruces de eliminación directa que debe jugar la Argentina para ganar el Mundial

16avos de final

Argentina (1º Grupo J) vs. Cabo Verde (2º Grupo H) – Viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Octavos de final

Argentina vs. Australia o Egipto – Martes 7 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Cuartos de final

Argentina vs. Suiza, Argelia, Colombia o Ghana – Sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Semifinales

Argentina vs. Inglaterra, Brasil, Costa de Marfil, Noruega, México, Ecuador o RD Congo – Miércoles 15 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Partido por el tercer puesto

Perdedor Semifinal 1 vs. Argentina – Sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Final