La FIFA habló sobre la denuncia de violación contra el capitán de Cabo Verde, a días del duelo ante la Argentina

(LOS ÁNGELES)-. La FIFA se pronunció este domingo sobre la denuncia por violación contra el capitán de Cabo Verde, Ryan Mendes, quien disputa el Mundial 2026. A través de un comunicado, el organismo aseguró que toma “con la máxima seriedad cualquier denuncia de conducta inapropiada”, confirmó que mantiene contacto con las autoridades de Nueva Zelanda y evitó hacer comentarios sobre una eventual investigación interna.

“Tratamos con máxima seriedad cualquier denuncia de conducta inapropiada y disponemos de un proceso claro para que cualquier persona involucrada en el fútbol pueda informar un incidente”, señaló la entidad, según O Globo.

Además, remarcó que, “como regla general”, sus órganos judiciales independientes “no comentan sobre denuncias que puedan o no haber recibido, ni confirman o niegan la existencia de investigaciones en curso”. “La FIFA está en contacto con las autoridades de Nueva Zelanda. No haremos comentarios adicionales”, concluyó.

Ryan Mendes, capitán de la selección de Cabo Verde, durante el partido frente a Arabia Saudita Ashley Landis - AP

La respuesta llegó después de que O Globo revelara que Mendes, de 36 años, fue denunciado por una ciudadana brasileña que se desempeñó como intérprete para la delegación de Nueva Zelanda durante la FIFA Series disputada en marzo de este año. Según la acusación, el futbolista ingresó por la fuerza a la habitación de la mujer en un hotel de Auckland, la golpeó y luego la violó.

De acuerdo con la publicación, los hechos habrían ocurrido el 27 de marzo, cuando la selección de Cabo Verde se encontraba en Nueva Zelanda para disputar una serie de amistosos organizados por la FIFA como preparación para el Mundial. La policía neozelandesa abrió una investigación el 10 de abril.

Un mes después, la presunta víctima notificó tanto a la Federación de Cabo Verde como a la FIFA para solicitar que el jugador fuera excluido del Mundial. Según O Globo, ninguna de las dos instituciones respondió a ese pedido. La Federación de Cabo Verde, consultada también por la AFP, no quiso hacer comentarios.

Helio Varela y Ryan Mendes celebran el empate de Cabo Verde frente a Uruguay Lynne Sladky - AP

Ryan Mendes es el futbolista con más presencias en la historia de la selección caboverdiana, con 99 partidos, y también su máximo goleador, con 22 tantos. Actualmente milita en el Igdir FK de Turquía y disputó los tres encuentros de la fase de grupos del Mundial 2026, torneo en el que Cabo Verde consiguió una histórica clasificación a los dieciseisavos de final. Se enfrentará a la Argentina el viernes a las 19 (hora de la Argentina).

Con información de AFP — Noticia en desarrollo