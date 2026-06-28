Así quedó la tabla de posiciones de los mejores terceros del Mundial 2026

La etapa de grupos del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 finalizó en la madrugada argentina de este domingo y, además de definir a los dos primeros de cada zona, se dieron a conocer los ocho mejores terceros, que también se metieron en 16avos de final. Uno de los seleccionados que no pudo conseguir la clasificación a través de esa tabla fue Uruguay, que se despidió de la Copa del Mundo con apenas dos puntos y fue una de las grandes decepciones. El cuadro principal y todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.

Los países que avanzaron a la primera instancia de eliminación directa como líderes de sus respectivos grupos fueron: México, Suiza, Brasil, Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Bélgica, España, Francia, Argentina, Colombia e Inglaterra. Los escoltas, en tanto, fueron: Sudáfrica, Canadá, Marruecos, Australia, Costa de Marfil, Japón, Egipto, Cabo Verde, Noruega, Austria, Portugal y Croacia. Por último, los ocho mejores terceros fueron: RD Congo, Suecia, Ghana, Ecuador, Bosnia y Herzegovina, Argelia, Paraguay y Senegal.

La República Democrática del Congo culminó la etapa de grupos como la mejor tercera entre los 12 grupos MOLLY DARLINGTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los equipos que quedaron eliminados fueron: Corea del Sur, República Checa, Qatar, Haití, Turquía, Túnez, Escocia, Irak, Jordania, Panamá, Curazao, Uruguay, Nueva Zelanda, Uzbekistán, Arabia Saudita e Irán.

Así quedó la tabla de mejores terceros del Mundial 2026

El formato de juego del Mundial 2026 se modificó a partir de este año por la participación de 48 seleccionados, 16 más que en las últimas siete ediciones. Ese es el motivo por el cual se conformaron 12 grupos de cuatro integrantes cada uno y avanzaron a 16avos de final los dos líderes más los ocho mejores terceros. A partir de 16vos de final, las selecciones jugarán partidos de eliminación directa hasta la final que se disputará el domingo 19 de julio a las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

El MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, será la sede de la final del Mundial 2026 Seth Wenig - AP

Cruces de 16avos de final del Mundial 2026