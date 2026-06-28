Así quedó la tabla de posiciones de los mejores terceros del Mundial 2026

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Ocho selecciones se clasificaron a la próxima ronda aún a pesar de no haber finalizado entre los dos primeros puestos de sus respectivos grupos
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La etapa de grupos del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 finalizó en la madrugada argentina de este domingo y, además de definir a los dos primeros de cada zona, se dieron a conocer los ocho mejores terceros, que también se metieron en 16avos de final. Uno de los seleccionados que no pudo conseguir la clasificación a través de esa tabla fue Uruguay, que se despidió de la Copa del Mundo con apenas dos puntos y fue una de las grandes decepciones. El cuadro principal y todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.
Los países que avanzaron a la primera instancia de eliminación directa como líderes de sus respectivos grupos fueron: México, Suiza, Brasil, Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Bélgica, España, Francia, Argentina, Colombia e Inglaterra. Los escoltas, en tanto, fueron: Sudáfrica, Canadá, Marruecos, Australia, Costa de Marfil, Japón, Egipto, Cabo Verde, Noruega, Austria, Portugal y Croacia. Por último, los ocho mejores terceros fueron: RD Congo, Suecia, Ghana, Ecuador, Bosnia y Herzegovina, Argelia, Paraguay y Senegal.
- Los equipos que quedaron eliminados fueron: Corea del Sur, República Checa, Qatar, Haití, Turquía, Túnez, Escocia, Irak, Jordania, Panamá, Curazao, Uruguay, Nueva Zelanda, Uzbekistán, Arabia Saudita e Irán.
Así quedó la tabla de mejores terceros del Mundial 2026
El formato de juego del Mundial 2026 se modificó a partir de este año por la participación de 48 seleccionados, 16 más que en las últimas siete ediciones. Ese es el motivo por el cual se conformaron 12 grupos de cuatro integrantes cada uno y avanzaron a 16avos de final los dos líderes más los ocho mejores terceros. A partir de 16vos de final, las selecciones jugarán partidos de eliminación directa hasta la final que se disputará el domingo 19 de julio a las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.
Cruces de 16avos de final del Mundial 2026
- Sudáfrica (2º Grupo A) vs. Canadá (2º Grupo B) – Domingo 28 de junio en el SoFi Stadium de Los Angeles.
- Alemania (1º Grupo E) vs. Paraguay (3º Grupo D) – Lunes 29 de junio en el Gillette Stadium de Boston.
- Países Bajos (1° Grupo F) vs. Marruecos (2º Grupo C) – Lunes 29 de junio en el estadio BBVA de Monterrey.
- Brasil (1º Grupo C) vs. Japón (2º Grupo F) – Lunes 29 de junio en el NRG Stadium de Houston.
- Francia (1º Grupo I) vs. Suecia (3º Grupo F) – Martes 30 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
- Costa de Marfil (1° Grupo E) vs. Noruega (2º Grupo I) – Martes 30 de junio en el AT&T Stadium de Dallas.
- México (1º Grupo A) vs. Ecuador (3° Grupo E) – Martes 30 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México.
- Inglaterra (1º Grupo L) vs. República Democrática del Congo (3° Grupo K) – Miércoles 1° de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.
- Estados Unidos (1º Grupo D) vs. Bosnia y Herzegovina (3º Grupo B) – Miércoles 1° de julio en el Levi’s Stadium de San Francisco.
- Bélgica (1º Grupo G) vs. Senegal (3° Grupo L) – Miércoles 1° de julio en el Lumen Field de Seattle.
- Portugal (2º Grupo K) vs. Croacia (2º Grupo L) – Jueves 2 de julio en el BMO Field de Toronto.
- España (1º Grupo H) vs. Austria (2º Grupo J) – Jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles.
- Suiza (1º Grupo B) vs. Argelia (3° Grupo J) – Jueves 2 de julio en el BC Place de Vancouver.
- Argentina (1º Grupo J) vs. Cabo Verde (2º Grupo H) – Viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.
- Colombia (1º Grupo K) vs. Ghana (3º Grupo L) – Viernes 3 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.
- Australia (2° Grupo D) vs. Egipto (2º Grupo G) – Viernes 3 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.
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