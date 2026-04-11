Argentina fue goleada por Brasil en un partido caliente por el Sudamericano Sub 17 de Paraguay

Tras las victorias ante Perú (4-1) y Venezuela (3-2), la selección argentina sub 17 no logró sostener el ritmo ganador. Este viernes fue goleada por 3-0 por Brasil en la cuarta fecha del grupo B del Sudamericano de la categoría que se desarrolla en Paraguay, en un duelo que se vivió con mucha tensión y terminó mal tras el pitazo, con golpes, corridas y un expulsado, el delantero de River Tobías Goytía.

Para el partido jugado en el estadio Ameliano Villeta, el entrenador Diego Placente optó por hacer descansar a la mayoría de los futbolistas que fueron titulares en las dos jornadas previas, con la idea de darles minutos a todos y llegar más entero el plantel a la etapa principal del torneo. En ese contexto, el conjunto brasileño abrió el marcador a los 15 minutos en un tiro de esquina. Riquelme Henrique convirtió de cabeza en el tercer intento por esa vía que tuvo su selección, tras un despeje corto del arquero Thiago Parga ante un cabezazo de Eduardo Pape.

GOOOL DE BRASIL



Tras una serie de rebotes, Riquelme Henrique marcó de cabeza para abrir el marcador a favor de la Canarinha ante Argentina.



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Hasta entonces, las llegadas a los arcos habían sido escasas, había mucha fricción en el juego y algunas piernas fuertes. Lo que marcaba la diferencia era la eficacia.

De inmediato, Brasil sufrió la baja del mediocampista Vinícius Rocha, que quedó tendido en el césped por una lesión muscular y, desconsolado, fue llevado en camilla al vestuario. En su lugar ingresó Ruan Yago.

TEMPRANO CAMBIO EN BRASIL



Tras molestias musculares, Vinicius Rocha salió en camilla del terreno de juego a los 18 minutos.



Ruan Yago entró en su lugar en la Canarinha, que vence 1-0 a Argentina.



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Pese a replegarse en el campo la Canarinha con la ventaja, el conjunto albiceleste no conseguía acercarse con peligro al arco de Vitor Wachter. Y en medio de más piernas fuertes y poca lucidez en el juego, otra vez apareció Riquelme para definir, en este caso empujando la pelota casi debajo del travesaño.

A los 39 minutos, Pape desbordó por la derecha y poco antes de llegar a la línea de fondo ejecutó un centro al ras en paralelo que Parga llegó a desviar levemente con un manotazo, pero que superó a Benjamín Salinas y encontró al número 11 listo para poner el 2-0.

BRASIL AUMENTÓ LA VENTAJA



Riquelme Henrique volvió a marcar para la Canarinha y puso el 2-0 ante Argentina.



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Antes del descanso, en una acción individual Kaue Furquim se sacó rivales de encima desde la derecha hacia el centro e intentó definir al primer palo, pero un manotazo de Parga evitó el tercero.

En el segundo tiempo, el duelo creció en tensión. Más golpes, más empujones, más reclamos, menos juego... Y entre los primeros cambios en Argentina y la espera sobre qué sucedería con Salinas cuando salió del campo para ser atendido por los médicos, el capitán Álvaro Güich se salvó de la tarjeta roja tras golpear a Arthur. Pasaron casi cuatro minutos hasta que se reanudó el juego, entre protestas y pechazos.

El equipo argentino se cargó de faltas y de amonestaciones. Estuvo cerca de achicar la diferencia en el marcador con un tiro libre de Giovanni Baroni que despejó Wachter. Pero una falla de Parga fue el prólogo del 3-0 marcado por Eduardo Conceição con un remate de frente al arco; el guardavalla argentino estaba a mitad de camino después de salir del área a cortar el avance y no conseguirlo.

BRASIL APROVECHÓ EL ERROR DE PARGA Y MARCÓ EL 3-0



La Canarinha aprovechó la mala salida del portero de Argentina y en el cierre del partido aumentó la ventaja.



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Al final, el bochorno se apoderó del campo de juego, con empujones, golpes, corridas y hasta suplentes y auxiliares para separar, algunos, y sumarse al conflicto, otros. Un jugador brasileño hizo algunas señas en un festejo desmedido que fueron tomadas como una cargada y se desató un tumulto mayor, en el que muchos futbolistas argentinos estaban desbordados.

El cuerpo técnico de Brasil logró llevar a sus jugadores hacia un sector alejado, a la espera de abandonar la cancha, mientras el juez David Ojeda caminaba con una tarjeta roja en medio de un caos en el que era difícil reconocer sus decisiones. Y se llegó a ver a Goytía muy molesto cuando fue expulsado en medio de un arremolinamiento en el que no era sencillo identificar a los agresores, luego de gestos de Eduardo Conceição.

FINAL CALIENTE EN EL CLÁSICO SUDAMERICANO



Tras el pitazo final, los jugadores de Argentina y Brasil casi se van a las manos, donde los cuerpos técnicos de ambas selecciones separaron a sus futbolistas.



La Canarinha venció 3-0 a la Albiceleste por el CONMEBOL #Sub17EnDSPORTS. pic.twitter.com/MQJD0kofS4 — DSPORTS (@DSports) April 11, 2026

Por la última fecha del grupo, el domingo próximo Argentina se medirá con Bolivia en busca del resultado que le permita asegurarse un lugar en las semifinales. El líder, Brasil, ya clasificado para esa instancia, lo hará con Venezuela. Al equipo de AFA le alcanza un empate para avanzar, ya que en caso de igualar la posición con los venezolanos prevalecerá el resultado del partido entre ambos (3 a 2). Perú ya completó su participación, con cuatro derrotas, y quedó eliminado del certamen.

El torneo otorga siete plazas para el Mundial que se desarrollará en Qatar en noviembre de 2026, y las primeras serán para los dos primeros de cada zona, que avanzarán a las semifinales del Sudamericano. En simultáneo, los terceros y los cuartos de ambas zonas se cruzarán para definir las posiciones del quinto al octavo lugares, entre las 10 selecciones que compiten.