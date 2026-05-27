La estatua de Lionel Messi en la India será retirada por motivos de seguridad

Un legislador declaró que la gigantesca estatua de Lionel Messi, erigida en la India para conmemorar su visita el año pasado, “se balancea con el viento” y será retirada.

Los trabajadores se subieron a la estatua dorada de 21 metros de altura en la ciudad oriental de Calcuta, en Bengala Occidental, y le colocaron cuerdas alrededor de los hombros para asegurarla.

La escultura que representa al jugador argentino del Inter Miami, de 38 años, levantando el trofeo de la Copa del Mundo, fue presentada durante la gira GOAT (Greatest of all Time Tour) de Messi por la India en diciembre pasado. Pero el legislador estatal de Bengala Occidental, Sharadwat Mukherjee, dijo que ya no era segura.

La estatua de Messi el 12 de diciembre, cuando todavía no había sido descubierta DIBYANGSHU SARKAR - AFP

“Ingenieros del gobierno de Bengala Occidental determinaron que la estatua de la leyenda del fútbol argentino en la ciudad de Calcuta no era segura”, declaró a la agencia de noticias AFP. “Hemos notado que la estatua se balancea con el viento”.

Este miércoles, los trabajadores utilizaron cuerdas para intentar asegurar la estatua, que se alza imponente sobre una carretera muy transitada. Mukherjee dijo que no estaba claro cuándo se derribaría. “Retirar la estatua ha resultado más fácil de decir que de hacer”, afirmó. “Planeamos retirarla lo antes posible”. No especificó si la estatua sería reinstalada en otro lugar.

Revolución y caos

La esperada gira de Lionel Messi por la India había comenzado de manera accidentada el sábado 13 de diciembre del año pasado, cuando fanáticos enojados lanzaron botellas y destrozaron varias partes del estadio después de que muchos de ellos no pudieran ver más que unos minutos a su ídolo, quien se retiró de manera anticipada a raíz de la desorganización. Los espectadores denunciaron una estafa por parte de la organización del evento, cuyo jefe fue detenido por la policía.

De viaje en el país asiático durante tres días, el jugador de 38 años, idolatrado en India, fue recibido a lo grande a su llegada al estadio de Bengala Occidental, por fanáticos exultantes que coreaban su nombre. Antes de que estallara el caos, Messi develó la estatua de 21 metros que lo representaba levantando la Copa del Mundo.

Caos por Messi en la India: se fue antes por la desorganización y los fanáticos provocaron incidentes. Fuente: Agencia ANI

Según Times of India, muchos de los que tenían entradas para el evento en el estadio Salt Lake de Calcuta contaron que no lograron ver a Messi, ni en persona ni en las pantallas gigantes del estadio, a pesar de haber esperado durante horas.

Según los medios locales, el campeón del mundo dio la vuelta al campo saludando a la multitud y luego abandonó inmediatamente el estadio, pese a que estaba previsto que jugara unos minutos. La ira de algunos aficionados, muchos de los cuales habían pagado más de US$100, estalló entonces. Arrancaron asientos y los lanzaron al césped, así como botellas de agua. Algunos invadieron el terreno de juego.

La ministra principal de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, se disculpó con el astro del fútbol argentino por la “mala gestión” del acto.

En un mensaje en redes sociales, Banerjee se mostró “profundamente consternada y conmocionada por la mala gestión presenciada hoy en el estadio Salt Lake”, donde también se disculpó con los hinchas que esperaban más después de haber pagado por entrar.

Messi, feliz con el amor recibido en India; luego llegaría el descontrol

En su oportunidad, Banerjee anunció la formación de un comité para “realizar una investigación detallada sobre el incidente, establecer responsabilidades y recomendar medidas para evitar que se repita en el futuro”.

“Ver a Messi era un sueño. Pero no tuve la oportunidad de verlo debido a la desorganización en el estadio”, lamentó ante la AFP un empresario de 37 años,Nabin Chatterjee. “Vine con mi hijo para ver a Messi, no a políticos”, dijo con enojo Ajay Shah, citado por la agencia de prensa india PTI. Según sostuvo, mientras que él no pudo ver a la estrella, policías y militares encargados de su seguridad “se hacían selfis” con el jugador.