Gastón Giménez alcanzó la "fama" de grande, a los 28 años. Y este formoseño que nació el 27 de julio de 1991 se anotará como socio en el club de "la ley del ex" si este jueves le convierte un gol a la Argentina jugando para Paraguay en la Bombonera, por las Eliminatorias. Si bien tuvo un recorrido amplio como futbolista profesional, su "explosión" futbolística se dio en Vélez, de la mano de Gabriel Heinze.

El mediocampista ofensivo empezó a jugar en 2009 con la camiseta de Almirante Brown y luego pasó por Atlético Tucumán, Godoy Cruz, Estudiantes de La Plata y la entidad de Liniers, donde alcanzó su punto máximo de rendimiento como volante central y por eso fue transferido a Chicago Fire, de la MLS de los Estados Unidos. Ahora, a los 29 años, jugará para Paraguay con la particularidad de que el primer entrenador que lo convocó para una selección fue. Lionel Scaloni.

Es que el 9 de noviembre de 2018, Giménez fue convocado por Lionel Scaloni para un amistoso contra México, en Córdoba (se jugó el 17 de noviembre), e incluso disputó algunos minutos en el partido que terminó con victoria por 2-0, con goles de Ramiro Funes Mori e Isaác Brizuela, en contra.

Scaloni lo había visto en un mediocampo de Vélez que funcionaba muy bien con Lucas Robertone y Nicolás Domínguez, otros ex velezanos que están en el radar del seleccionado. Su buen presente también despertó el interés del exterior. El 5 de marzo de 2020 fue adquirido por el Chicago Fire de la MLS en 4,3 millones de dólares. Pero a principios de 2020 la historia de Gastón Giménez cambió, ya que decidió nacionalizarse paraguayo.

El gol de Giménez que le dio el triunfo a Paraguay ante Perú

Giménez fue clave en el último partido de Paraguay, donde consiguió el gol del triunfo 1-0 ante Venezuela. Paraguay viene de empatar con Perú (2-2) en Asunción, en un partido que se le escapó a cinco minutos del final, pero lo compensó superando a Venezuela, encuentro en donde, además, su arquero Antony Silva atajó un penal en tiempo de descuento.

Tras debutar para Paraguay ante Perú (el 8 de octubre de 2020, por la primera fecha de las eliminatorias para Qatar 2022), el ex volante de Vélez exteriorizó sus sensaciones: "En lo personal estoy muy feliz por el debut y cómo me recibieron. Tratando de aprovechar al máximo los minutos que me toquen tanto adentro como afuera de la cancha. Disfrutar con este grupo que se nota que hay mucha calidad".

Y con respecto a renunciar a la selección Argentina para vestir los colores rojo y blanco, agregó: "Fue una decisión difícil, pero rápida. No me gusta estar dando vueltas en medio de nada. Cuando tengo que decidir algo, me gusta hacerlo lo más rápido posible y enfocarme en eso. Lo hablé con la familia y lo decidí así. No creía que me iban a volver a llamar de la selección Argentina y esta posibilidad me atrajo mucho la verdad".

Desde la llegada de Eduardo Berizzo en febrero del año pasado, Paraguay inició un proceso de recambio que tiene como objetivo volver a jugar un Mundial luego de las ausencias en Brasil 2014 y Rusia 2018.

En la conferencia previa al partido, Berizzo puntualizó: "Somos un equipo con mucha posesión y mucho dinamismo, atacamos con verticalidad. Hemos sufrido bajas, pero la idea del equipo debe prevalecer a eso. Vamos a proponer un juego de ida y vuelta, con posesiones largas y profundas". El DT no lo dijo, pero para este nuevo juego de Paraguay, Gastón Giménez es un jugador clave, sobre todo a partir de su capacidad de posesión y sus buenos pases.

A veces el fútbol tiene este tipo de jugadas. Fue Lionel Scaloni el primer entrenador de una selección que le puso el ojo a Gastón Giménez, pero ahora lo tendrá en el equipo adversario.

