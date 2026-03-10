Mauricio Pochettino es mencionado como candidato a ser el próximo DT de Real Madrid
El entrenador de la selección de Estados Unidos integra una nómina de posibles sucesores de Álvaro Arbeloa tras el Mundial
- 4 minutos de lectura'
Real Madrid ya comenzó a analizar el futuro de su cuerpo técnico de cara a la próxima temporada y uno de los nombres que aparece en la lista de candidatos es el del rosarino Mauricio Pochettino.
Según consigna la versión inglesa de ESPN.com, el actual DT de la selección de Estados Unidos es uno de los entrenadores mejor valorados por la dirigencia que encabeza Florentino Pérez para liderar el próximo proyecto deportivo del club.
El interés surge en medio de un contexto de incertidumbre alrededor del actual entrenador, Álvaro Arbeloa, quien asumió el cargo en enero tras la salida de Xabi Alonso. Aunque el exdefensor del club era muy valorado por su trabajo en el semillero y especialmente en el Castilla, dentro del club nunca fue considerado una solución a largo plazo.
De hecho, según las mismas fuentes, Arbeloa necesitaría un giro drástico en los resultados —incluso ganar la UEFA Champions League— para tener posibilidades reales de continuar en el cargo la próxima temporada. En caso de no seguir al frente del primer equipo, el club podría ofrecerle continuar dentro de la institución, incluso regresando a su antiguo puesto en el filial.
El nombre de Pochettino no aparece por primera vez en el radar del club blanco. El entrenador argentino ya había sido vinculado en otras oportunidades con Real Madrid, especialmente tras su gran etapa en el Tottenham Hotspur, al que llevó a la final de la Champions League en 2019.
Actualmente, el técnico dirige a la selección de Estados Unidos y tiene contrato hasta la finalización del Mundial 2026. Esa situación contractual podría facilitar su salida una vez terminado el torneo, lo que lo convierte en una opción atractiva para los dirigentes madridistas que planean una posible reestructuración deportiva en el verano europeo.
La experiencia de Pochettino, de 54 años, en grandes vestuarios también es uno de los aspectos que más valora la dirigencia del club. En su carrera dirigió equipos como Paris Saint-Germain y Chelsea, gestionando plantillas repletas de figuras internacionales.
Además, en PSG coincidió durante dos temporadas con Kylian Mbappé, actual estrella del Real Madrid, con quien ganó tres títulos: la Ligue 1, la Copa de Francia y la Supercopa de Francia. Esa relación previa con el delantero francés es vista dentro del club como un punto a favor para una eventual transición en el vestuario.
Otros candidatos en el radar
El argentino no es el único entrenador que aparece en la lista de posibles sucesores de Arbeloa. En las últimas semanas también fueron vinculados al club nombres de peso como Jürgen Klopp, Unai Emery y Massimiliano Allegri.
Incluso sigue sobrevolando el deseo histórico de Florentino Pérez de concretar un nuevo ciclo con Zinedine Zidane. Sin embargo, algunas fuentes aseguran que el entrenador francés tendría decidido asumir la dirección técnica del seleccionado de su país después del Mundial, lo que reduciría las posibilidades de un tercer ciclo en el Santiago Bernabéu.
El debate sobre el próximo DT no es el único tema que genera análisis dentro del club. Tras una inversión superior a los 200 millones de dólares en el último mercado de pases, algunos de los refuerzos todavía no lograron consolidarse al nivel esperado.
Esa situación también puso bajo revisión el trabajo del jefe de scouting del club, Juni Calafat, quien en el pasado fue clave para cerrar operaciones exitosas como las llegadas de Vinícius Júnior, Rodrygo, Éder Militão y Jude Bellingham.
Sin embargo, las incorporaciones más recientes —entre ellas Franco Mastantuono, Dean Huijsen y Trent Alexander-Arnold— todavía están bajo evaluación dentro del club.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Liga de España
Final caliente en Valencia. Alavés, sin Coudet, tiene los goles de Boyé, pero igual sufre con el descenso: ganaba a los 89 pero... perdió
Remate descomunal. El golazo de Lamine Yamal para el líder Barcelona, que le sacó cuatro puntos de ventaja a Real Madrid
¡Festeja el Cholo! Nico González volvió al gol tras seis meses y gritó dos para el triunfo de Atlético de Madrid
- 1
Adam Bareiro y un partido especial ante San Lorenzo: de sus goles a Boca en los clásicos al tatuaje azulgrana que terminó pintado de negro
- 2
El dueño de Inter Miami informó cuánto le paga a Lionel Messi en el año por todo concepto
- 3
FA Cup: el Port Vale, de la tercera división, eliminó al Sunderland con un goleador muy especial
- 4
Chiqui Tapia respondió al portazo de River a la AFA y deslizó una advertencia a otros clubes: “Ah, ¿son más? No sabía...”