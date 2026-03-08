FA Cup: el Port Vale, de la tercera división, eliminó al Sunderland con un goleador muy especial

La FA Cup es el torneo más añejo del mundo y en cada una de sus ediciones deja sorpresas. A principios de año el Macclesfield FC de la sexta división había eliminado en la tercera ronda a Crystal Palace, último campeón del certamen. Pero en los octavos de final apareció otro batacazo. Port Vale, equipo de la tercera división (y que no la pasa bien), dejó en el camino al Sunderland de la Premier League. Le ganó 1 a 0 en su estadio con el gol marcado por un fanático de Newcastle, clásico rival del equipo que se quedó afuera, y lo celebró de la misma manera que lo hacía un histórico goleador inglés.

Transcurrían 28 minutos de la primera parte cuando, tras algunos rebotes en el área, Ben Waine cabeceó al segundo palo. Melker Ellborg, arquero de Sunderland, voló hacia ese poste, pero no alcanzó a desviarla y la pelota se metió en el arco para poner el 1 a 0. El atacante neozelandés de 24 años corrió a celebrarlo con una mirada desafiante a los fanáticos de Sunderland que estaban ubicados en la tribuna más cercana a donde fue el tanto. Levantó su brazo derecho y luego dio un salto y fue alcanzado por todos sus compañeros.

¡PORT VALE ELIMINÓ AL SUNDERLAND DE LA FA CUP! Por este gol de Ben Waine, el equipo de la League One (Tercera División) derrotó 1-0 al de la Premier y pasó a los cuartos de final. ¡QUIEREN HACER HISTORIA!



— SportsCenter (@SC_ESPN) March 8, 2026

El partido llegó a su fin y el equipo que marcha último en la tercera división del fútbol inglés y muy comprometido con el descenso a la cuarta, dio la sorpresa de los octavos de final de la FA Cup al eliminar a Sunderland, club que compite en la Premier League.

De este modo, el equipo de la de la ciudad de Burslem en Stoke on Trent llegó a los cuartos de final por segunda vez en su historia y por primera vez en 72 años. Los fanáticos del equipo, que llenaron el estadio Vale Park, no podían creerlo. Algunos incluso hasta lloraban de la emoción.

¡HASTA LLORAN EN LA TRIBUNA! La locura de todo Port Vale al eliminar al Sunderland de la FA Cup.



— SportsCenter (@SC_ESPN) March 8, 2026

Luego del triunfo histórico, el entrenador del equipo, Jon Brady, se refirió a la clasificación, pero de la emoción, no pudo hablar mucho: “Estoy un poco en shock, para ser honesto”, expresó el DT. También habló Ben Waine el autor del gol y reconocido fanático de Newcastle, justamente clásico rival de Sunderland. “Sin duda, la mayor sorpresa en la que he estado involucrado. Es increíble”, expresó el goleador, que festejó igual que Alan Shearer, ídolo del cuadro del que es hincha.

Para contrarrestar su floja actuación en el certamen local, el camino de Port Vale en la actual FA Cup fue con cinco triunfos. Victoria 5 a 1 ante Essex Maldon & Tiptree en la primera rueda; 1 a 0 a Bristol Rovers en la segunda; mismo resultado en 32avos ante Fleetwood Town; también 1 a 0 a Bristol City en la cuarta y la sorpresa de este domingo ante Sunderland. Todos fueron en su estadio.

Ben Waine, a boyhood @NUFC fan, hit the Alan Shearer celebration after scoring against Sunderland 🙋‍♂️#EmiratesFACup pic.twitter.com/Bb2yvGZlMl — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 8, 2026

Ahora esperará rival y podría ser otro equipo de la Premier League teniendo en cuenta que de los ocho que todavía están en la competencia, seis forman parte de la primera división (Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Leeds y el ganador de West Ham ante Brentford) y sólo Southampton (que sacó a Fulham) es de la segunda categoría.

Algunos jugadores del equipo ya se dieron el gusto de elegir contra quién prefieren jugar. El defensor Kyle John, expresó: “quiero viajar a Anfield”, y el mediocampista Rhys Walters eligió ser “visitantes de Manchester City”.

En los otros dos duelos que se disputaron este domingo, Southamton eliminó a Fulham de la competencia. Los de la segunda división ganaron como visitantes con el gol de penal que marcó el escoces Ross Stewart, a los 46 minutos de la segunda etapa. Además, Leeds goleó a Norwich por 3 a 0. Este lunes West Ham y Brentford resolverán al último clasificado y apenas finalice ese duelo se sortearán los cruces de los cuartos de final, que se disputarán el fin de semana del sábado 4 y domingo 5 de abril de 2026. Todos los cruces serán a un sólo partido.