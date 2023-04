Argentina - Perú, Sudamericano Sub 17: con un golazo del “Diablito” Echeverri, la selección consiguió su tercera victoria en tres partidos y se clasificó para la siguiente rueda

escuchar

Por ahora todo es alegría para Argentina en el Sudamericano Sub 17 de Ecuador. Jugó tres veces y venció siempre. Este jueves se impuso holgadamente a Perú, en el juego y en el resultado: venció por 3 a 0 en Guayaquil, sigue sin haber dejado puntos en el camino y se garantizó un lugar en la segunda etapa del certamen. De hecho, es el único seleccionado que ganó todos sus compromisos.

Una satisfacción extra resultó el par de bonitos goles de Claudio Echeverri, una promesa de la selección juvenil y de River. En el primero contragolpeó, resistió la marca que recibió desde atrás y ante la salida del arquero Juan Pedro Durán resolvió con una emboquillada. En el tercero definió de primera un buen ataque colectivo por la derecha. El otro, el del 2-0, llegó por intervención de otro chico riverplatense, Agustín Ruberto, que aplicó un heterodoxo toque de zurda en el aire tras un centro de Axel Cabellos.

Agustín Ruberto, otra promesa de River y autor del segundo tanto en Guayaquil. @argentina

El estadio George Capwell, habitual escenario de los partidos de Emelec, fue testigo de una nueva victoria albiceleste, luego del 4-2 sobre Venezuela y el 1-0 a Bolivia. El argentino es el único equipo del certamen que acumula 9 puntos, en un grupo B que comparte también con Paraguay, que lo escolta con 7 unidades.

El primero de Echeverri

¡Un golazo para el recuerdo! Claudio Echeverri picó la pelota sobre el arqueor para el 1-0 de @Argentina ante #Perú en la CONMEBOL #Sub17. 🤩 pic.twitter.com/iCq114LwQ6 — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) April 7, 2023

Los tres primeros pasarán a la siguiente rueda, que consistirá en un hexagonal final en el que se enfrentarán todos los conjuntos entre sí y que clasificará a los cuatro primeros para el Mundial Sub 17, cuya organización le fue retirada recientemente a Perú por FIFA. El torneo se desarrollará del 10 de noviembre al 2 de diciembre, en una sede por reasignar.

El tanto de Agustín Ruberto

A los 21 minutos, Agustín Ruberto amplió la diferencia en el resultado y puso el 2-0 de @Argentina ante #Perú en la CONMEBOL #Sub17. 😄 pic.twitter.com/io33iOAPqV — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) April 7, 2023

En la última jornada de la zona la selección se cruzará con los paraguayos, este sábado a las 21, en un encuentro que determinará el primer puesto del grupo, pero nada más que eso. Los puntajes y la diferencia de goles no tendrán incidencia en la siguiente rueda. El valor de esta producción y este tanteador ante los peruanos debe ser confirmado en los próximos compromisos de Argentina, pues el cuadro albirrojo está último, con tres derrotas (1-2 vs. Bolivia y 0-4 vs. Paraguay, las anteriores) y sin unidades.

El segundo de “Diablito”

Nuevamente apareció Claudio Echeverri. El Diablito convirtió el 3-0 a favor de @Argentina ante #Perú en la CONMEBOL #Sub17. 🌟 pic.twitter.com/LieUYBmKiX — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) April 7, 2023

Las formaciones iniciales fueron las siguientes:

Argentina: Froilán Díaz; Ulises Giménez, Juan Giménez, Juan Manuel Villalba y Axel Cabellos, Kevin Gutiérrez y Mariano Gerez; Ian Subiabre, Claudio Echeverri y Santiago López; Agustín Ruberto. Director técnico: Diego Placente.

Froilán Díaz; Ulises Giménez, Juan Giménez, Juan Manuel Villalba y Axel Cabellos, Kevin Gutiérrez y Mariano Gerez; Ian Subiabre, Claudio Echeverri y Santiago López; Agustín Ruberto. Director técnico: Diego Placente. Perú: Juan Pedro Durán; Jhosenffer Yllescas, Bryan Córdova, Luis Baylón y Jussepi García; Philipp Eisele y Braidy Paz; Yamir Del Valle, Felipe Chávez y Bassco Soyer; Víctor Guzmán. Director técnico: Pablo Zegarra.

Compacto de Argentina 3 vs. Perú 0

