Argentina Sub 23 vs. Ucrania, por los Juegos Olímpicos París 2024: día, horario, TV y cómo ver online

El grupo B del torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos París 2024 se definirá el próximo martes desde las 12 (hora argentina) y uno de los duelos lo protagonizará la selección argentina sub 23 vs. Ucrania en el estadio de Lyon, en simultáneo con Marruecos vs. Iraq en el recinto Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne. El duelo entre la albiceleste y los ucranianos se transmitirá en vivo por TyC Sports y la TV Pública, por lo que también se podrá ver online en las plataformas digitales TyC Sports Play, Flow, DGO y Telecentro Play además del canal de You Tube de Claro Sports. Además, en Canchallena se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado albiceleste con una cuota máxima de 1.67 contra 5.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los europeos. El empate alcanza 4.20.

La selección argentina logró su primera victoria en París 2024 frente a Iraq 3 a 1 afp - AFP

El triunfo frente a los iraquíes 3 a 1 en la segunda jornada revitalizó al conjunto dirigido por Javier Mascherano luego de la derrota ante los marroquíes 3 a 1 en el escandaloso partido del debut. En una zona donde los cuatro protagonistas tienen tres puntos, la Argentina lidera por diferencia de goles (+1) seguido de su rival de turno con 0. Si bien los africanos también tienen dividendo de tantos neutro, se ubican terceros porque perdieron el duelo contra los ucranianos. Cuarto, con -1, están los iraquíes. En ese contexto, todos llegan con chances de avanzar a la próxima etapa pero el elenco sudamericano es el que está mejor posicionado porque le alcanzará con solo empatar.

De cara al compromiso venidero Mascherano no tiene jugadores suspendidos. La única duda es si podrá estar a disposición Lucas Beltrán, quien sufrió una dolencia en su espalda en el encuentro vs. Irak y fue reemplazado antes de que termine el primer tiempo por Giuliano Simeone. Así, es probable que la formación inicial tenga a casi todos los mismo jugadores que comenzaron el cotejo anterior, con la mencionada duda de Beltrán. Si bien el DT lo sustituyó en el juego por el hijo del ‘Cholo’ Simeone, Luciano Gondou tuvo una gran actuación con gol incluido y es de características más parecidas al atacante de Fiorentina.

Dirigido por Ruslan Rotan, Ucrania participa por primera vez de los Juegos Olímpicos con un plantel sin grandes figuras conformado casi en su totalidad por jugadores que militan en la liga local. En la segunda jornada sorprendió a Marruecos -le ganó 2 a 1 con un tanto en tiempo adicionado y un jugador menos- y sueña con estar en los cuartos de final. Con una derrota quedará eliminado, pero el empate le servirá siempre que el otro cotejo también termine igualado. Con un triunfo, avanzará y eliminará a la selección argentina.

Luciano Gondou marcó un gol de cabeza ante Iraq y, de no estar disponible Lucas Beltrán, podría ser titular vs. Ucrania afp - AFP

Fixture y resultados de la zona B de los Juegos Olímpicos de fútbol

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Fecha 1

Argentina 1-2 Marruecos.

Irak 2-1 Ucrania.

Fecha 2

Argentina 3-1 Irak.

Ucrania 2-1 Marruecos.

Fecha 3

Ucrania vs. Argentina - Martes 30 de julio a las 12 en el estadio de Lyon.

Marruecos vs. Irak - Martes 30 de julio a las 12 en el estadio de Niza.

La tabla de posiciones del grupo B de los Juegos Olímpicos París 2024, con la selección argentina Canchallena

Los equipos que superen la primera etapa enfrentarán luego a un oponente de la zona A que conforman el anfitrión, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Guinea, con el que la Argentina perdió 1 a 0 en un amistoso previo al certamen. La definición del campeonato por la medalla dorada será el 9 de agosto en el Parque de los Príncipes de París.

La selección argentina busca su tercera presea de ese tipo en la historia luego de las obtenidas en Atenas 2004 y Beijing 2008. Ambos planteles los conformó Mascherano, actual DT de un equipo que busca darle el tercer título al país y alcanzar en la tabla de campeones a Hungría y Gran Bretaña.

