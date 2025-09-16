Argentina venció a Corea del Sur y quedó a un paso de los octavos de final en el Mundial de voleibol

La Selección Argentina de voleibol sigue avanzando en el Mundial de Filipinas. Si bien todavía no logró mostrar su mejor versión, lo cierto es que ganó los dos partidos que jugó y ya está a un paso de lograr el primer gran objetivo: la clasificación a los octavos de final.

En la madrugada de este martes, superó a Corea del Sur por 3-1, con parciales de 25-22, 23-25, 25-21 y 25-18. Y, aunque el desarrollo no fue sencillo, la reacción en los momentos decisivos volvió a marcar la diferencia.

El triunfo dejó al equipo de Marcelo Méndez en la puerta de la próxima instancia, algo que concretará si Francia derrota a Finlandia por 3-0 o 3-1,antes de jugar el jueves precisamente ante los galos.

La gran novedad estuvo en el armado. Luciano De Cecco, el hombre más experimentado del plantel, regresó al sexteto inicial en reemplazo de Matías Sánchez. Con “Cachete” en la conducción, el equipo formó con Pablo Kukartsev como opuesto, Agustín Loser y Joaquín Gallego como centrales, Luciano Palonsky y Luciano Vicentín como puntas y Santiago Danani como líbero.

La Argentina avanza en el Mundial de voleibol

El inicio fue distinto al del debut frente a Finlandia. Esta vez Argentina no entró desconcentrada y se adelantó rápido 5-2. Sin embargo, las dudas aparecieron cuando Corea se acomodó y empezó a lastimar con el saque. Allí Méndez movió el banco: entró Bruno Lima por Vicentín para darle más peso ofensivo. La definición fue palo a palo, hasta que apareció Loser con un primer golpe y luego con un ace para cerrar el set 25-22.

En el segundo parcial, la Selección volvió a mostrar irregularidades. Con errores propios y poca efectividad en defensa, permitió que Corea creciera. A pesar de un buen pasaje de Palonsky, los asiáticos aprovecharon un bloqueo y un ace de Hanyong para llevárselo 25-23.

El tercero mantuvo la misma tónica: equilibrio absoluto hasta que Danani levantó una pelota imposible en defensa y Loser definió de contra. Con un ace de De Cecco, el equipo tomó aire (17-14), aunque otra vez se complicó con errores no forzados. La entrada de Tomás Zerba resultó clave: un par de puntos suyos y el brazo caliente de Kukartsev resolvieron la historia 25-21.

Lo mejor del partido

#Philippines2025: ARGENTINA 🇦🇷 3-1 🇰🇷 KOREA



Argentina battled past Korea in four sets, with Kukartsev scoring 21 points and Vicentin adding 20 to edge them closer to the Round of 16 🔥



🏐 #Volleyball #MWCH pic.twitter.com/OwMWAegJMR — Volleyball World (@volleyballworld) September 16, 2025

El cuarto set fue, finalmente, el mejor del equipo en lo que va del Mundial. Con mayor solidez, contundencia en ataque y siete bloqueos, Argentina dominó de principio a fin. Palonsky y Vicentín aportaron desde el saque, Kukartsev volvió a ser determinante en la red y el 25-18 final cerró una actuación convincente.

El seleccionado suma dos victorias en dos presentaciones y acaricia los octavos de final. La meta inmediata está cerca, pero los propios protagonistas saben que todavía hay margen de mejora. Francia, el rival del jueves, será una buena medida para saber dónde está parada la Argentina en este Mundial.

Formación y puntos de Argentina

De Cecco (4), Kukartsev (21), Loser (12), Gallego (7), Vicentín (20), Palonsky (11), Danani (L). Ingresaron: Martínez (0) y Zerba (2). DT: Marcelo Méndez. No entraron: Sánchez, Giraudo, Armoa, Luengas y Gómez.