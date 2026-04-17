Argentina venció a Ecuador por 3-1 y jugará la final del Sudamericano Sub 17 contra Colombia

La selección argentina sub 17 se impuso por 3-1 a Ecuador en la segunda semifinal del Sudamericano de Paraguay y accedió al partido decisivo, que sostendrá este domingo en Luque contra Colombia. Los goles de Facundo Salinas, en el primer tiempo, y Juan Cruz Policella y Emiliano Barrionuevo, en la segunda parte, le dieron la clasificación al equipo albiceleste. Hólger Quintero había puesto algo de incertidumbre en el resultado al señalar el 1-1 parcial por medio de un penal.

A los 9 minutos de juego, un centro de Simón Escobar, que se encontraba solo por la banda izquierda, fue directo a la cabeza de Facundo Salinas, que cruzó de cabeza la pelota cruzada al palo izquierdo del arco ecuatoriano y puso arriba a Argentina. El seleccionado dirigido por Diego Placente fue muy superior al tricolor en el primer cuarto de hora, monopolizando la pelota y presionando bien arriba.

El problema fue que falló en la zona decisiva y por eso no se fue al vestuario con más que un tanto de diferencia. El aroma a goleada se disipó conforme se aproximaba el final de ese primer período. Ecuador se dedicó a defender y casi no cruzó la mitad de la cancha. Pero estaba en partido. Más cerca en el resultado que en el desarrollo.

GOOOL DE ARGENTINA A LOS 10 MINUTOS



Facundo Salinas abrió el marcador para la Albiceleste con este cabezazo ante Ecuador.



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En la segunda parte, la presión alta pregonada por Placente se mantuvo. La orden era extirparle la pelota al adversario y buscar el arco. Bien directamente. Sin dilaciones. De todas maneras, Ecuador construyó su primera llegada con una buena jugada de Quintero, que terminó rematando desde fuera del área. El arquero Valentín Reigia respondió y mandó la pelota al córner. Fue un aviso.

A los 12 minutos, Marcos Ortiz tuvo a mano el 2-0 para Argentina en su botín derecho. Controló y remató en el mismo movimiento, pero el balón se fue cerca. Cuatro minutos después, Placente movió el banco de suplentes: ingresaron Santino Mambrín y Policella. Los cambios serían decisivos. Para bien, pero también para mal.

Argentina fue superior a Ecuador y avanzó al partido decisivo del Sudamericano Sub 17, en el que no tendrá desquite del 0-3 a manos de Brasil: Colombia marginó al favorito. X.com

Un minuto después, los Quintero de Ecuador se juntaron para inventar la jugada del 1-1 parcial. Hólger encontró a Edwin por la banda derecha y éste recibió un impacto a la cara por parte del recién ingresado Mambrín. El jugador de Lanús vio la tarjeta amarilla y el árbitro Christian Riquelme dio penal para Ecuador. Hólger Quintero definió con un remate bajo y central. “Seguí hablando”, le dijo en el festejo a Reigia, el arquero argentino, que le había señalado el palo derecho antes de su ejecución. Sería el último ataque a fondo del equipo ecuatoriano.

Porque en ese momento Argentina recuperó el timón del partido y vio más cercana la clasificación para la final, en la que ya estaba instalada Colombia tras su gran victoria sobre Brasil, por 3-0. A los 23 minutos, Giovanni Baroni pescó un rebote en la puerta del área y remató de zurda; la pelota se fue por encima del travesaño.

GOOOL DE ARGENTINA PARA VOLVER A GANAR EL PARTIDO



Al 80', Juan Cruz Policella marcó el 2-1 para la Albiceleste ante Ecuador y está a 10 minutos de estar en la final del CONMEBOL #Sub17EnDSPORTS. pic.twitter.com/8fKAd9X2MK — DSPORTS (@DSports) April 17, 2026

Y a los 31 el propio Baroni (futbolista de Talleres, de Córdoba) enganchó y disparó de derecha siendo zurdo; su típicos remate de zona de número 10 terminó dando en un palo. Sería un aviso, porque tres minutos más tarde un intento de despeje de la defensa ecuatoriana se transformó en una asistencia a Policella. El chico de Vélez repentizó e inventó una definición cruzada para el 2-1, que ya implicaba el pasaporte a la final contra Colombia.

Había tiempo para más. A cinco minutos del cierre, Emiliano Barrionuevo, de Boca, recibió de Policella -el héroe de la noche en el Defensores del Chaco– y sacó un disparo rasante, de punta, que sometió al arquero ecuatoriano.

EL TERCERO PARA LA ALBICELESTE



Emiliano Barrionuevo sentenció el triunfo de Argentina tras marcar el 3-1 ante Ecuador en su primera jugada en el partido.



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“Muy lindo hacer ese gol, más allá de la clasificación para la final. Las palabras que me dijeron mis compañeros cuando hice el gol... Fue hermoso”, manifestó Policella a DSports. El chico que ya firmó su primer contrato profesional con Vélez añadió: “Argentina juega con lo que tiene, porque tiene un montón para dar. Siempre va a irnos bien si seguimos de esta manera”.

El seleccionado argentino venía de conseguir el pase al Mundial de Qatar, previsto para noviembre, con un 1-1 frente a Bolivia. Ese resultado le permitió ubicarse en el segundo lugar del grupo B con 7 puntos, por detrás de Brasil, que lideró con 12.

Encara Salinas, autor del primer tanto con un estupendo cabezazo cruzado tras un centro de Simón Escobar; el equipo de AFA ya estaba clasificado para el Mundial de Qatar, de noviembre. X.com

La selección había cerrado su participación en la primera etapa de Paraguay 2026 con dos triunfos (4-1 ante Perú y 3-2 frente a Venezuela), una caída (3-0 vs. Brasil) y el citado empate. En ese recorrido, el conjunto nacional consiguió 8 goles y recibió 7.