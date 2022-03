Argentina - Venezuela, por las eliminatorias: Lionel Messi está feliz de volver, en un seleccionado al que le faltará media formación titular

Con la clasificación para el Mundial asegurada desde hace dos fechas, Lionel Scaloni no debería preocuparse por las numerosas bajas de jugadores para la última doble ventana de las eliminatorias para Qatar 2022, que incluirá el enfrentamiento de este viernes con Venezuela en la Bombonera y el del martes con Ecuador en Guayaquil. Sin embargo, el entrenador de la selección argentina lamenta no poder trabajar con el plantel completo porque no sobran las ocasiones para hacerlo. Los tiempos de los seleccionados son muy restringidos por los cargados calendarios de los clubes.

Scaloni ponía de ejemplo al zaguero central Cristian Romero, ausente por una lesión ante Chile y Colombia en enero y febrero, y descartado frente a Venezuela y Ecuador, salvo que prospere una apelación a la suspensión de dos partidos y pueda estar en el cierre de la clasificación. Considerado una pieza esencial de la defensa, Romero suma apenas 11 encuentros en el seleccionado. Demasiado poco en esta carrera contra el tiempo para llegar en las mejores condiciones al Mundial.

Nicolás Paz, uno de los seis sub 20 citados en Ezeiza, juega en Real Madrid, pero tuvo su foto soñada con Messi.

Para enfrentarse este viernes a partir de las 20.30 con Venezuela, la Argentina no contará con la mitad de su formación habitual. En la misma situación que Romero están Emiliano “Dibu” Martínez, Giovani Lo Celso y Emiliano Buendía. Los cuatro fueron suspendidos por dos encuentros por no haber asentado en su ingreso a Brasil, en noviembre pasado, que en las tres semanas anteriores habían estado en el Reino Unido, lugar que figuraba dentro de las restricciones brasileñas por la pandemia.

Por el espíritu de confraternidad y camaradería que se creó en el núcleo duro del seleccionado, los cuatro viajaron de todas formas a la Argentina. Si no pueden jugar oficialmente, sumarán horas de convivencia y entrenamientos.

Scaloni le da la bienvenida a Alejandro Garnacho, que actúa en Manchester United, nació en España y tiene madre argentina. Prensa AFA

A las ausencias de los lesionados Marcos Acuña y Alejandro “Papu” Gómez, en los últimos días se sumaron Lautaro Martínez –máximo goleador del ciclo de Scaloni–, contagiado de Covid-19, y Lisandro Martínez, afectado en los isquiotibiales derechos.

Gran parte del atractivo pasará por la reaparición de Lionel Messi, recuperado del estado gripal que lo marginó del cotejo del domingo de PSG. El capitán viajó desde París en su avión privado, en el que también se trasladaron Leandro Paredes y Ángel Di María. La presencia de Fideo frente al equipo dirigido por José Pekerman es poco probable porque aún está en la etapa de rehabilitación de la lesión muscular que sufrió frente a Real Madrid.

Messi se reencontró en el predio de Ezeiza con Javier Mascherano, ahora entrenador del seleccionado Sub 20. Prensa AFA

Messi no estuvo en la ventana anterior, contra Chile y Colombia, porque recién salía de un contagio de coronavirus y se le evitó un viaje trasatlántico a pocos días de reincorporarse a PSG. Los candidatos a reemplazar a “Dibu” Martínez son Juan Musso –titular contra Bolivia, en el único cotejo en que no atajó el arquero de Aston Villa– y Franco Armani. Sin Romero ni Lisandro Martínez, Germán Pezzella sería el zaguero que acompañará a Nicolás Otamendi. Nicolás Tagliafico volverá a ser el sustituto natural de Acuña. En el medio se mantienen dos titulares habituales, Rodrigo De Paul y Paredes. Por Lo Celso ingresaría Exequiel Palacios o Alexis Mac Allister, que iba a tener una oportunidad en la doble ventana anterior y quedó al margen por Covid-19. En el centro del ataque, Joaquín Correa, con poca continuidad en Inter, sería el socio de Messi, delante de Nicolás González. En esta última lista recibió el primer llamado Lucas Boyé, de buena presente en Elche.

La probable formación sería con Musso o Armani; Nahuel Molina, Pezzella, Otamendi y Tagliafico; De Paul, Paredes, Palacios o MacAllister y Nicolás González; Messi y Joaquín Correa.

Luka Romero nació en México, de padres argentinos; pertenece a Lazio y es uno de los juveniles que comparten la experiencia con los habituales jugadores del seleccionado mayor. Prensa AFA

La jornada en el predio de Ezeiza estuvo marcada por la integración del plantel con los seis juveniles menores de 20 años que juegan en Europa y fueron detectados por el plan de captación de la AFA. Franco Carboni (Inter), Valentín Carboni (Inter), Alejandro Garnacho (Manchester United), Nicolás Paz (Real Madrid), Tiago Geralnik (Villarreal) y Luka Romero (Lazio) compartieron el asombro de estar entrenándose cerca de Messi, mientras también tomaban contacto con Javier Mascherano, entrenador de la Sub 20, categoría que los tendrá en cuenta para el próximo Sudamericano. Para Messi fue también la ocasión de reencontrarse con Mascherano, después de tantos años juntos en el seleccionado y en Barcelona.