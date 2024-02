escuchar

La selección argentina Sub 23 ya no tiene margen de error en la lucha por la clasificación a París 2024. Los empates ante Venezuela y Paraguay, por 2 a 2 y 3 a 3, respectivamente, complicaron al equipo dirigido por Javier Mascherano que, al igual que la Vinotinto, la albirroja y Brasil, busca obtener uno de los dos cupos disponibles para los Juegos Olímpicos. La Fase Final se juega en formato de todos contra todos y los dos primeros serán los que clasificarán a la máxima cita multidisciplinaria del deporte.

En la última fecha, programada para este domingo 11 de febrero, el combinado nacional debe derrotar a Brasil para obtener uno de los dos boletos a París 2024. Ya no hay más alternativas. Si no suma de a tres, no se clasificará. Esto debido a que los resultados no lo acompañaron -aunque en parte sí, porque ya podría estar eliminada-. En contrapartida, Brasil consiguió un triunfo tardío ante el seleccionado local y, gracias a eso, con un empate ante la Argentina accederá a los Juegos Olímpicos.

Tras la segunda jornada, Paraguay es el líder de la Fase Final con cuatro puntos, seguido de Brasil con tres. La Argentina, por su parte, está tercera con dos y Venezuela se ubica en el último lugar con una unidad.

Argentina vs. Brasil: todo lo que hay que saber

Fecha 3 del cuadrangular final del Preolímpico Sudamericano 2024.

Día: Domingo 11 de febrero.

Hora: A confirmar.

Árbitro: A confirmar.

Estadio: Nacional Brígido Iriarte, Caracas, Venezuela.

TV: TyC Sports y DSports.

Streaming: TyC Sports Play.

El DT, Javier Mascherano, estuvo en los dos planteles que consiguieron el oro y es el único futbolista argentino bicampeón olímpico y el segundo atleta del país con esa condición. Sin embargo, el ‘Jefecito’ es resistido por los hinchas argentinos y, a sabiendas de eso, dejó una reflexión al término del duelo ante Paraguay: “Yo no puedo estar pensando en lo que dicen de mí. Acepto las críticas de donde vengan y como vengan. Si la gente me critica, debe de pensar que no lo hago bien. Y está perfecto, es su opinión. Y no digo que no tenga razón; puede que tenga razón. Sólo me enfoco en dar lo mejor de mí para ayudar a los jugadores”, comentó.

🇦🇷🗣 MASCHERANO: "CAPAZ QUE MIS CRÍTICOS TIENEN SUERTE Y ME QUEDA UN SOLO PARTIDO"



Javier Mascherano habló en conferencia de prensa luego del agónico empate ante Paraguay y dejó está curiosa frase sobre su futuro con la Selección Argentina. pic.twitter.com/TSKY9Pp9iV — TyC Sports (@TyCSports) February 8, 2024

En la nómina argentina sobresale la presencia de Thiago Almada (Atlanta United de Estados Unidos), campeón del mundo en Qatar 2022 y capitán del conjunto albiceleste en este certamen. Junto a él hay otros jóvenes talentos ya asentados en Primera División como Federico Redondo y Luciano Gondou (Argentinos Juniors); Valentín Barco (recientemente comprado por Brighton de Inglaterra), Juan Nardoni, Baltasar Rodríguez y Marco Di Césare (Racing), Juan Sforza y Francisco González (Newell’s); Cristian Medina, Nicolás Valentini y Ezequiel ‘Equi’ Fernández (Boca Juniors); Santiago Castro (Vélez), Lucas Esquivel (Atlético Paranaense de Brasil), Pablo Solari y Claudio ‘Diablito’ Echeverri (River Plate). El resto son Joaquín García (Vélez), Leandro Brey (Boca Juniors), Rocco Ríos Novo (Lanús), Aaron Quirós (Banfield), Gonzalo Luján (San Lorenzo) y Fabricio Iacovich (Estudiantes de La Plata).

Tabla de campeones del Preolímpico Sudamericano

Brasil - Siete títulos.

Argentina - Cinco.

Paraguay - Uno.