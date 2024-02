escuchar

Este jueves, la selección argentina Sub 23 dio un paso atrás en la lucha por la clasificación a los Juegos Olímpicos. Tras el empate 2 a 2 ante Venezuela en la jornada inicial del cuadrangular decisivo del Preolímpico, igualó 3 a 3 con Paraguay y la situación se complicó más de lo pensado. Lo que parecía un camino factible de sortear con tranquilidad, ahora se convirtió en un trayecto sinuoso en el que no hay margen de error.

En la última fecha, pactada para este domingo 11 de febrero, el equipo dirigido por Javier Mascherano debe derrotar a Brasil para obtener uno de los dos boletos a París 2024. Ya no hay más alternativas. Si no suma de a tres, no se clasificará. El combinado albiceleste soñó despierto hasta el minuto 87′ del duelo entre la Verdeamarela y Venezuela, equipo que hace de local en el vigente torneo, ya que el empate parcial 1 a 1 le hubiese dado la posibilidad de acceder a los Juegos Olímpicos incluso con un empate en el Clásico de las Américas. Pero luego de que el árbitro boliviano Gery Vargas le anuló un tanto al seleccionado local por intermedio del VAR, Brasil se despertó y sentenció el 2 a 1 por intermedio de Guilherme Biro, lo que trastocó todos los planes albicelestes.

Guilherme Biro le dio el triunfo a Brasil ante Venezuela y le complicó el panorama a la Argentina Matias Delacroix - AP

Las dos mejores selecciones se quedarán con las plazas a la próxima cita olímpica, a la que ya están clasificados el anfitrión, Estados Unidos, República Dominicana, España, Israel, Ucrania, Egipto, Malí, Marruecos y Nueva Zelanda. El combinado albiceleste busca la clasificación para intentar ganar la tercera medalla de oro de la historia tras lo hecho en Atenas 2004 y Pekín 2008. El vigente campeón olímpico, Brasil, debe evitar un tropiezo ante la Argentina para viajar a París a defender la corona.

Argentina y un empate agónico que permite seguir soñando

Ante Paraguay, la Argentina abrió el marcador con un gol tempranero, a los 3′, de Pablo Solari. El delantero de River recibió desde la izquierda un centro quirúrgico del volante de Boca Cristian Medina y solo tuvo que colocar bien el pie para cambiarlo por gol. Sin embargo, a los 42′, Diego Gómez, compañero de Lionel Messi en Inter Miami y también verdugo de la selección argentina en la etapa inicial del vigente preolímpico, ejecutó un tiro libre que se desvió en la barrera y decretó el empate.

A los 70′, el defensor Alan Núñez, con un remate fortísimo desde la derecha, venció al arquero Leandro Brey y coronó con gol un gran contraataque paraguayo. El partido fue prácticamente un minuto a minuto sin tregua. A los 84′, el campeón del mundo con la selección mayor y capitán de la Sub 23, Thiago Almada, puso el 2 a 2 parcial de penal, aunque a los 90′, Enso González aprovechó la desesperación albiceleste y marcó el 3 a 2. Sin embargo, pese al golpe emocional, la Argentina fue a buscar nuevamente el empate, con más corazón que juego, y tuvo premio: a los 97′, Federico Redondo aprovechó un rebote del arquero rival y alcanzó a empujarla para conseguir la igualdad que mantiene con esperanzas al conjunto dirigido Javier Mascherano.

Fixture, resultados y posiciones del cuadrangular final del Preolímpico

Fecha 1

Brasil 0 - 1 Paraguay.

Argentina 2 - 2 Venezuela.

Fecha 2

Argentina 3 - 3 Paraguay.

Brasil 2 - 1 Venezuela.

Fecha 3

Argentina vs. Brasil - Domingo 11 de febrero (hora a confirmar).

Venezuela vs. Paraguay - Domingo 11 de febrero (hora a confirmar).

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.