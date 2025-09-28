Argentina vs. Cuba, en vivo: el minuto a minuto del partido por el Mundial Sub 20

La selección Sub 20 dirigida por Diego Placente llega al Mundial con bajas importantes: Franco Mastantuono (Real Madrid), Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen), Valentín Carboni (Genoa) y Aaron Anselmino (Borussia Dortmund) no fueron cedidos por sus clubes, que no tenían la obligación. Aun así, estarán presentes jugadores como Julio Soler (Bournemouth), Tomás Pérez (Porto), Álvaro Montoro (Botafogo), Mateo Silvetti (Inter Miami) y Gianluca Prestiani (Benfica). Placente admitió las dificultades para entrenar con el grupo completo: “La Sub 20 no tiene proceso… lo más importante son los procesos anteriores”. Aun así, Argentina buscará llegar lo más lejos posible.