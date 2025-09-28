Argentina vs. Cuba, en vivo: el minuto a minuto del partido por el Mundial Sub 20
La selección de Placente debuta en el torneo que se realiza en Chile
¡SE JUEGA!
Movió Cuba y comenzó el partido.
PRIMER TIEMPO
Salen los equipos
Argentina y Cuba salen al campo de juego. El comienzo del partido es inminente.
Los 11 de Argentina
El debut argentino será con estos 11 titulares: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tobías Ramírez, Juan Villalba; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro y Santino Andino; Alejo Sarco. DT: Diego Placente.
¡A la cancha! Los 11 de @Argentina para arrancar el #U20WC 🇦🇷🔝#CreeEnGrande pic.twitter.com/6QloHXtzzs— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 28, 2025
Los 11 de Cuba
El sub 20 de Cuba enfrentará a la Argentina con: Yurdy Hodelín; Elvis Casanova, Leandro Mena, Camilo Pinillo, Karel Pérez; Maikol Vega, Romario Torres, Marcos Campos;Yordan Castañer, Alessio Raballo y Jade Quiñones. DT: Pedro Pablo Pereira.
La entrada en calor
Los equipos realizan los trabajos precompetitivos sobre el campo de juego.
¡Vamos los pibes! 🇦🇷 Se viene el debut de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20 💪— telefe (@telefe) September 28, 2025
🏆 Mirá el #MundialSub20xTelefe con @giraltpablo y @jpvarsky en https://t.co/2ECurz6Kmn 📺#StreamsTelefe #Sub20XTelefe pic.twitter.com/EjKthdOTbQ
Cómo llega la Argentina
La selección Sub 20 dirigida por Diego Placente llega al Mundial con bajas importantes: Franco Mastantuono (Real Madrid), Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen), Valentín Carboni (Genoa) y Aaron Anselmino (Borussia Dortmund) no fueron cedidos por sus clubes, que no tenían la obligación. Aun así, estarán presentes jugadores como Julio Soler (Bournemouth), Tomás Pérez (Porto), Álvaro Montoro (Botafogo), Mateo Silvetti (Inter Miami) y Gianluca Prestiani (Benfica). Placente admitió las dificultades para entrenar con el grupo completo: “La Sub 20 no tiene proceso… lo más importante son los procesos anteriores”. Aun así, Argentina buscará llegar lo más lejos posible.
Bienvenidos
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre la selección argentina y su par de Cuba, por la primera fecha del Grupo D del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile. El encuentro será televisado por TyC Sports.
Más notas de Mundial Sub 20
Seguí leyendo
"El asado al costado". El equipo de Berlín con más argentinos en el exterior, una red que excede al fútbol: “Un club refugio”
"No podría vivir sin el campo". Cynthia Perkins, la amazona eterna: cómo consiguió su primer caballo y sus vivencias en África
Todo en tres años. El atleta que pasó de vender celulares a lograr el oro en los 110m con vallas en el Mundial
- 1
San Lorenzo le ganó a Godoy Cruz y vuelve a creer, contra viento, marea y acefalías existenciales
- 2
Ángel Di María, el golazo en La Plata y por qué les pidió disculpas a los hinchas de Gimnasia
- 3
Tabla Anual 2025, en vivo: así están las clasificaciones a las copas Libertadores y Sudamericana 2026
- 4
Posiciones del Torneo Clausura 2025, en vivo: así se juega la fecha 10