Argentina vs. Cuba, en vivo: el minuto a minuto del partido por el Mundial Sub 20

La selección de Placente debuta en el torneo que se realiza en Chile

Tobías Ramírez, zaguero de Argentinos, será titular en el debut ante Cuba
Tobías Ramírez, zaguero de Argentinos, será titular en el debut ante Cuba

¡SE JUEGA!

Movió Cuba y comenzó el partido.

PRIMER TIEMPO

Salen los equipos

Argentina y Cuba salen al campo de juego. El comienzo del partido es inminente.

Los 11 de Argentina

El debut argentino será con estos 11 titulares: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tobías Ramírez, Juan Villalba; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro y Santino Andino; Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Los 11 de Cuba

El sub 20 de Cuba enfrentará a la Argentina con: Yurdy Hodelín; Elvis Casanova, Leandro Mena, Camilo Pinillo, Karel Pérez; Maikol Vega, Romario Torres, Marcos Campos;Yordan Castañer, Alessio Raballo y Jade Quiñones. DT: Pedro Pablo Pereira.

La entrada en calor

Los equipos realizan los trabajos precompetitivos sobre el campo de juego.

Cómo llega la Argentina

La selección Sub 20 dirigida por Diego Placente llega al Mundial con bajas importantes: Franco Mastantuono (Real Madrid), Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen), Valentín Carboni (Genoa) y Aaron Anselmino (Borussia Dortmund) no fueron cedidos por sus clubes, que no tenían la obligación. Aun así, estarán presentes jugadores como Julio Soler (Bournemouth), Tomás Pérez (Porto), Álvaro Montoro (Botafogo), Mateo Silvetti (Inter Miami) y Gianluca Prestiani (Benfica). Placente admitió las dificultades para entrenar con el grupo completo: “La Sub 20 no tiene proceso… lo más importante son los procesos anteriores”. Aun así, Argentina buscará llegar lo más lejos posible.

Bienvenidos

Pablo Lisotto

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre la selección argentina y su par de Cuba, por la primera fecha del Grupo D del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile. El encuentro será televisado por TyC Sports.

