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Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

Se miden en un duelo Argentina y Egipto, en el marco de la jornada 5 del Mundial 2026; todo lo que hay que saber antes del partido.

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Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online
Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Argentina y Egipto correspondiente a la jornada 5 del Mundial 2026 se disputará este martes 7 de julio a las 13.00 h en el Atlanta Stadium, ubicado en la ciudad de Atlanta, Georgia.

El momento de los equipos

Argentina llega a este compromiso con el envión anímico que significa haber conseguido una victoria en su última presentación frente a Cabo Verde, encuentro que finalizó con un marcador de 3-2. Por el lado de Egipto, el equipo busca mejorar su desempeño tras haber empatado 1-1 frente a Australia en su anterior compromiso de la fase de grupos.

Estadísticas del torneo

Ambos conjuntos llegan a esta instancia con necesidades distintas tras sus resultados previos. Mientras que Argentina intentará capitalizar la eficacia goleadora demostrada ante Cabo Verde, el elenco egipcio buscará ajustar su estructura defensiva para poder sumar de a tres tras la igualdad cosechada contra el conjunto australiano.

Lo que está en juego

Este duelo de la jornada 5 resulta fundamental para las aspiraciones de ambos seleccionados en el Mundial 2026. Un resultado positivo para Argentina le permitiría consolidar su posición en la tabla, mientras que Egipto necesita una victoria para mantener intactas sus posibilidades de avanzar en el certamen.

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