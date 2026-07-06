Casemiro rompió en llanto ante una pregunta sobre la niñez de Brasil: “Terminamos decepcionando”

Tras la derrota de Brasil ante Noruega, el mediocampista Casemiro lloró tras la pregunta de una periodista que le consulto sobre las esperanzas de los niños de su país y la desilusión que debe significar para ellos esta eliminación de la Copa del Mundo. “Ellos no tienen ese tiempo para recuperarse”, dijo la comunicadora, a lo que el jugador asentó y se quebró.

El seleccionado dirigido por Carlo Ancelotti quedó eliminado este domingo de la Copa del Mundo tras perder 2-1 ante la Noruega de Erling Haaland, que convirtió los dos goles del conjunto nórdico y se convirtió en la figura del partido.

Casemiro quebró en llanto tras la eliminación de Brasil de la Copa del Mundo

Después del partido, el jugador brasileño con pasado en Real Madrid habló con la prensa. En ese marco, una periodista le pidió una reflexión respecto al impacto que la derrota puede tener en los nenes que alentaban por la selección de Brasil y construyó una analogía: dijo que, después de algunos meses, los futbolistas van a poder sobrellevar esta situación, pero que para los más chicos de su país no va a ser tan fácil. “La realidad de Brasil es diferente para la mayoría de los niños. Ellos no tienen ese tiempo para recuperarse”, señaló.

Después de la introducción hecha por la comunicador, llegó el momento del jugador de responder pero, en principio, no pudo. Se mostró emocionado y guardó silencio por unos segundos para evitar el llanto. Después unos instantes, retomó su respuesta, aunque con la voz notoriamente marcada por la angustia.

Casemiro y Erling Haaland en el partido por octavos de final que disputaron las selecciones de Brasil y Noruega (Foto: Odd ANDERSEN / AFP) ODD ANDERSEN - AFP

“Es difícil encontrar palabras en estos momento”, dijo y aseguró que ganar una Copa del Mundo es el sueño de cualquier brasileño cuando empieza a jugar al futbol. “Sabemos que terminamos decepcionando”, añadió.

El partido empezó con una primera oportunidad para Brasil a los 14 minutos tras una infracción de David Møller Wolfe sobre Matheus Cunha dentro del área. El árbitro Ismail Elfath sancionó penal luego de revisar la jugada en el VAR, sin embargo, Bruno Guimarães no pudo aprovechar la ocasión: Nyland adivinó el remate y sostuvo el empate, que se mantuvo durante todo el primer tiempo.

Bruno Guimarães no pudo convertir en gol el penal que la selección brasileña obtuvo a los 14 minutos de partido (AP Photo/Frank Franklin II) Frank Franklin II - AP

En el complemento, Carlo Ancelotti buscó cambiar el rumbo con el ingreso de Endrick, que desperdició una chance clara tras una asistencia de Vinicius, mientras que Neymar también ingresó desde el banco, aunque tuvo escasa participación en el juego. Noruega, que esperaba su oportunidad para golpear de contraataque, encontró el gola los 79 minutos: Andreas Schjelderup desbordó por la izquierda y envió un centro preciso para que Haaland conectara de cabeza y marcara el 1-0.

Brasil se lanzó en busca del empate, pero poco después Haaland volvió a aparecer para ampliar la diferencia con un potente zurdazo cruzado que dejó sin chances a Alisson y puso el 2-0. Recién en el tiempo de descuento, Neymar descontó de penal, aunque el gol no alcanzó para evitar la eliminación del seleccionado brasileño.