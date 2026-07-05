La Federación Belga de Fútbol (RBFA) se mostró “asombrada” por la decisión de la FIFA de dejar en suspenso el castigo de un partido de sanción al delantero estadounidense Folarin Balogun, que podrá jugar este lunes el partido de octavos de final del Mundial que disputen ambos combinados en Seattle.

“La decisión contradice directamente las disposiciones del Reglamento de la Competición”, criticó la federación belga, que no descarta presentar un recurso a la decisión tomada por la Comisión de Disciplina de la FIFA.

Tras la decisión de la FIFA, la fuerte crítica de la federación de fútbol belga. https://www.rbfa.be/

La RBFA recordó que el “artículo 66.4 del mismo Código Disciplinario de la FIFA establece claramente que una tarjeta roja (expulsión) conlleva automáticamente la suspensión para el siguiente partido del equipo, tal y como sucedió con todas las tarjetas rojas mostradas anteriormente durante esta Copa Mundial”.

“Además, e independientemente de lo anterior, la decisión contradice directamente las disposiciones del Reglamento de Competición de la Copa Mundial de la FIFA 2026, tal como se establece en el artículo 10.5: Si un jugador o miembro del cuerpo técnico es expulsado como consecuencia de una tarjeta roja directa o indirecta (segunda amonestación), quedará automáticamente suspendido del siguiente partido de su equipo. Además, se podrán imponer sanciones adicionales”, agregó la federación belga en un extenso comunicado.

La Federación Belga de Fútbol se mostró “asombrada” por la suspensión del castigo a Balogun. Julio Cortez - AP

Por ello, la RBFA “está asombrada por la decisión de la FIFA de declarar elegible al jugador estadounidense Balogun, que se encuentra suspendido, para disputar el partido Estados Unidos-Bélgica de este lunes 6 de julio”.

“Con el fin de salvaguardar los derechos legítimos de todos los equipos participantes y proteger los principios fundamentales del juego limpio en nuestro deporte, tanto en esta Copa Mundial de la FIFA como en futuras ediciones del torneo, la RBFA está estudiando todas las opciones posibles”, cerró la máxima autoridad futbolística de Bélgica.

Así fue la expulsión de Balogun

El DT de Bélgica, irónico ante la medida de la FIFA

El DT de Bélgica, Rudi Garcia, reaccionó este domingo con sorpresa e ironía ante la decisión de la FIFA de revertir la suspensión de Balogun. “No sabía que en las oficinas de la FIFA el 5 de julio correspondía al 1 de abril de Europa”, dijo al inicio de su conferencia de prensa en Seattle, en alusión al Día de los Inocentes que se celebra el 1 de abril en muchos países europeos.

“Que yo recuerde, creo que es la primera vez en la historia de la Copa del Mundo que hay este tipo de decisión”, remarcó. A partir de entonces, García se remitió a la postura de la federación belga, que emitió antes un comunicado: “La federación belga no se defiende a sí misma, no defiende a la selección nacional, defiende al fútbol en general, defiende su integridad y su ética”.

El DT de Bélgica, Rudi Garcia, reaccionó este domingo con sorpresa e ironía ante la decisión de la FIFA de revertir la suspensión de Balogun. “No sabía que en las oficinas de la FIFA el 5 de julio correspondía al 1 de abril de Europa”, dijo al inicio de su conferencia de prensa en Seattle, en alusión al Día de los Inocentes que se celebra el 1 de abril en muchos países europeos. Ted S. Warren - FR171932 AP

“Después, yo soy entrenador, voy a centrarme en mi equipo, en el partido. No importa el once inicial de Estados Unidos; lo que cuenta para mí es el terreno de juego, es mi equipo y que ganemos”, subrayó. Ni García ni el arquero Thibaut Courtois, a su lado en la conferencia de prensa, quisieron pronunciarse sobre el mensaje de agradecimiento que envió el presidente estadounidense Trump a la FIFA por la medida de Balogun.

Balogun, máximo goleador de la selección estadounidense con tres tantos, fue expulsado este miércoles durante el triunfo de dieciseisavos de final ante Bosnia y Herzegovina por 2 a 0 tras pisar a un rival, lo que en teoría le dejaba sin posibilidad de jugar el siguiente partido.

Pero la situación de Balogun dio un vuelco inesperado este domingo con el reporte disciplinario de la FIFA, en el que se deja el castigo “en suspenso durante un periodo de prueba de un año”. “¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!”, escribió el presidente Donald Trump en su plataforma Truth Social poco después del anuncio de la FIFA.