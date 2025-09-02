Argentina vs. España, por la Finalissima: estas son las últimas novedades del partido

La Finalissima, el certamen intercontinental a partido único que enfrenta a los últimos campeones de la Copa América -Argentina- y la Eurocopa -España-, se jugará entre el 26 y el 31 de marzo de 2026. Aunque aún no está clara la sede, el encuentro está confirmado y lo único que podría cancelarlo o posponerlo sería que el seleccionado europeo tenga que jugar el repechaje de las Eliminatorias del Viejo Continente, algo que a priori parece poco probable. En ese caso, tendría que hacerlo en la fecha FIFA de marzo y no podría jugar frente al conjunto albiceleste.

La realización de la segunda edición del torneo desde que lleva este nombre dependerá pura y exclusivamente del calendario de ambas selecciones. La Argentina tiene agenda disponible ya que no tendrá competencia oficial el próximo año (las eliminatorias sudamericanas, en las que ya se aseguró el primer lugar, culminan este mes). La Roja, por su parte, aún no inició su camino hacia la Copa del Mundo: juega sus dos primeros partidos ante Bulgaria (4/9) y Turquía (7/9). En octubre recibe a Georgia (11/10) y al conjunto búlgaro (14/10). En noviembre visitará al combinado georgiano (15/11) y culminará su participación en tierras turcas (18/11).

Todo indica que España culminará en lo más alto de su grupo en las Eliminatorias; si esto ocurre, la Finalissima no peligra JAVIER SORIANO� - AFP�

Verse las caras en marzo del 2026 podría ser la última gran prueba de ambos en la antesala del Mundial, en el que el equipo dirigido por Lionel Scaloni intentará defender el título obtenido en Qatar 2022. Sin embargo, no deja de ser un riesgo, ya que cualquier lesión podría dejar a piezas clave fuera de la cita ecuménica, que se realizará en Estados Unidos-México-Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio, con la participación de 48 selecciones por primera vez en la historia.

Scaloni no está conforme con jugar tan cerca de la Copa del Mundo y aseguró este lunes, en diálogo con TNT Sports, que hubiera preferido “no hacerlo”. ”Hubo tiempo para jugarla antes. España no pudo porque tenía la Nations League, que se la han inventado ellos y a nosotros, los sudamericanos, nos ha matado, porque no podemos competir contra europeos en su propio torneo. No hemos podido jugar y, ahora que nosotros podemos, ellos no porque juegan la clasificación del Mundial”, aseguró.

Lionel Scaloni aseguró que hubiera preferido que la Finalissima ante España no se juegue en marzo EITAN ABRAMOVICH - AFP

“Un partido de semejante importancia, jugarlo a dos meses del Mundial... Yo, sinceramente, no pensé que se iba a jugar. Ya veremos si se juega, porque es verdad también que España, a priori, va a ser primera de grupo y podrá jugar en marzo. Pero está todo muy en el aire y nosotros necesitamos cosas concretas. Ya veremos si se confirma”, agregó.

La edición pasada, la primera bajo el nuevo nombre (previamente se jugó dos veces como “Copa Artemio Franchi”), se disputó el 1° de junio de 2022, casi seis meses antes del Mundial de Qatar donde, meses más tarde, la selección argentina se consagraría campeona del mundo por tercera vez en la historia. El rival de la albiceleste fue Italia que, curiosamente, a pesar de haberse erigido como campeón europeo, no iba a jugar la Copa del Mundo. El mano a mano se dio en el mítico Wembley de Londres, Inglaterra, y el equipo capitaneado por Lionel Messi gritó campeón tras ganar por 3 a 0.