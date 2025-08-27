Horario del partido de la selección argentina vs. Venezuela, por las Eliminatorias 2026

La selección argentina jugará su último partido del año en el país el próximo jueves 4 de septiembre y será frente a Venezuela en el estadio Monumental por las eliminatorias sudamericanas al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, certamen al que ya está clasificada y con el primer lugar asegurado en la tabla de posiciones porque ningún rival puede alcanzarla ni superarla.

El encuentro correspondiente a la penúltima fecha del fixture iniciará a las 20.30 y se transmitirá en vivo por televisión a través de TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Tras este partido, la albiceleste no volverá a presentarse como local en 2025. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que en el resto de las fechas de la FIFA se jugarán cuatro amistosos, dos entre el 6 y el 14 de octubre en Estados Unidos -uno será vs. México- y otros tantos entre el 10 y 18 de noviembre en Angola e India contra rivales a confirmar.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni domina la tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas con 35 puntos producto de 11 victorias, dos empates y tres caídas. Sin posibilidades de que ningún equipo le quite el primer lugar, jugará ante los venezolanos sin la necesidad de obtener un determinado resultado.

En la prelista de convocados para la última doble fecha de las eliminatorias hay 31 nombres. Sobresalen Lionel Messi, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Cristian ‘Cuti’ Romero, Nicolás Otamendi, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

De los ausentes, el más llamativo es Enzo Fernández, pero tiene una justificación. El volante fue expulsado ante Colombia y debe cumplir dos fechas de sanción. Además, es una buen ocasión para que descanse, ya que culminó la temporada 2024-2025 con Chelsea el 13 de julio en la coronación en el Mundial de Clubes 2025 y este fin de semana comenzó a competir en la Premier League de Inglaterra 2025-2026, por lo que prácticamente no tuvo vacaciones.

La nómina, aunque no es la definitiva, tiene sorpresas. El DT incluyó por primera vez al mediocampista Alan Varela (Porto) y al delantero José Manuel López (Palmeiras). Además, regresaron a la consideración Marcos Acuña, Julio Soler y Claudio ‘Diablito’ Echeverri, mientras que Franco Mastantuono figura nuevamente, ahora como jugador de Real Madrid.

El seleccionado que conduce Fernando Batista, por su parte, marcha séptimo en la clasificación con 18 unidades gracias a cuatro victorias, seis igualdades y seis caídas y está en zona de acceso al repechaje. Su sueño es ser mundialista por primera vez en la historia y el partido contra los argentinos es trascendental porque se puede asegurar, al menos, ir al repechaje. Colombia está cuatro puntos por encima suyo con seis en juego y Bolivia la persigue con 17. Lo positivo es que en la última jornada recibirá a los colombianos, por lo que se podría dar un mano a mano por el último pasaje directo al Mundial 2026.

La Argentina y Venezuela se enfrentaron por última vez el 10 de octubre del año pasado, por la novena fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, y empataron 1 a 1 en Maturín en un encuentro que se disputó en una cancha afectada por intensas lluvias. Nicolás Otamendi abrió el marcador para la albiceleste y Salomón Rondón igualó para la Vinotinto cerca del final.