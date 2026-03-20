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El guiño de Alejandro Domínguez para la Argentina cuando habló sobre la Finalissima: “España no se presentó”
El presidente de la Conmebol definió a la Scaloneta como “campeona”, aunque luego aclaró que desde la albiceleste están dispuestos a jugar “en cualquier lado”
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Tras el sorteo de las copas Libertadores y Sudamericana, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, se refirió a la cancelación de la Finalissima por las tensiones en Medio Oriente con un guiño a la selección argentina y la definió como campeona porque “España no se presentó”. Sin embargo, luego dijo que el evento no tuvo el final esperado y aseguró que la selección sudamericana está dispuesta a jugar “en cualquier lado”.
Domínguez le redobló la apuesta a una declaración de un periodista de Radio La Red, quien había dicho que la cancelación de la Finalissima le pareció “una pena”. “¿Por qué? Somos bicampeones. No se presentaron”, declaró el dirigente paraguayo de vínculo cercano con Claudio “Chiqui” Tapia, titular de la AFA.
Más tarde, en diálogo con la prensa, el presidente volvió a tocar el asunto y explicó: “Siempre estamos todos juntos, es la política que se instaló. En la Conmebol tenemos una fortaleza: somos un bloque. Somos muy ricos en historia, en fútbol y población, pero, a los efectos políticos, somos poca cantidad de votos. Para irme a la Argentina tenía dos motivos: conversar con ‘Chiqui’ para interiorizarme con todo lo que estaba pasando y resolver esta situación de la Finalissima, que no tuvo el final que queríamos. Nosotros estamos dispuestos a jugar en cancha chica y grande”.
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