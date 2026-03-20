La chicana del presidente de la Conmebol por la cancelación de la Finalísima y la respuesta del técnico de España

Las idas y vueltas por la realización de la Finalissima entre Argentina y España tuvieron un desenlace agrio para los fanáticos del fútbol: la cancelación por no haber encontrado día y lugar que satisficiera a las dos federaciones involucradas. Culpas echadas a ambos lados del Océano Atlántico y una certeza: el esperado duelo entre los campeones de Sudamérica y Europa no se realizará, al menos en el período previo al Mundial.

Este jueves se sumó un capítulo más en esta saga. En Paraguay, la plana mayor del fútbol sudamericano se reunió para los sorteos de las copas Libertadores y Sudamericana. Luego del acontecimiento, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, se refirió a la cancelación del encuentro entre Argentina y España y dejó una frase picante, con sabor a chicana, casi un tiro por elevación para la UEFA.

Alejandro Domínguez, durante la presentación del sorteo de las copas, en Paraguay DANIEL DUARTE - AFP

“Si aplicamos walkover, Argentina es bicampeón de la Finalissima. Hay que creérsela. El pasto del vecino no es tan verde”, dijo en una nota con DSports. Y agregó: “Nos enteramos de que España va a jugar el 31 de marzo en Barcelona, como campeones del mundo voy a defender defenderla como tenemos que hacerlo”.

La novela de la Finalissima, estipulada desde hacía tiempo para el 27 de marzo en el estadio Lusail, de Qatar, se alteró con el conflicto bélico en Medio Oriente. El cambio de escenario fue obligado. Y fue entonces cuando comenzó el tira y afloje entre UEFA y Conmebol; lo último que se conoció fue que los europeos propusieron realizarla en Madrid. La negativa de la AFA fue tajante, y se contrapropuso jugarla en Italia el 31 de marzo. Pero España ya tenía otro compromiso. ¿Conclusión? No habrá Finalissima en el corto plazo. Confirmada la cancelación, hubo tiros por elevación de ambos lados. Que UEFA y España quisieron poner las condiciones, que Argentina realizó una contrapropuesta inviable porque no quería jugarla.

Alejandro Domínguez se reunió con Tapia en Buenos Aires antes de la cancelación de la Finalissima

Este viernes, se refirió al tema Luis de la Fuente, entrenador de la selección de España. “Todos sabéis que mi disposición era jugar la Finalissima. Siempre lo he dicho. Jugar contra Argentina, ganar un título… Tanto yo como la RFEF [Real Federación Española de Fútbol] estábamos alineados para jugar este partido”, afirmó el director técnico en una conferencia de prensa.

Luego, De la Fuente fue claro en atribuir responsabilidades sobre lo sucedido: “Dos no juegan si uno no quiere y nosotros queríamos jugar. Siempre lo he dicho”, señaló y dejó entrever que fue Argentina la que no tuvo intención de afrontar el choque.

De la Fuente se lamentó por la cancelación: “Era un partido peculiar. Queríamos ganarlo con los jugadores que podrían darnos la opción de pelear un Mundial. Llevamos desde noviembre sin estar juntos. Para nosotros era importante recuperar esta ventana. Todo estaba previsto para jugar en Doha. Hemos cambiado un poco la planificación, pero no mucho. Pero nosotros queríamos jugar en Doha, en Buenos Aires…”.