Argentina vs. Mauritania, en vivo: el minuto minuto del amistoso en la Bombonera
Desde las 20.15, la selección juega el primer partido de esta fecha FIFA, como preparación para el Mundial
La Bombonera, a pleno para la primera despedida en el país
La expectativa por ver a la selección volvió a quedar en evidencia: las entradas para el amistoso ante Mauritania se agotaron en pocas horas y el estadio estará completo. El equipo de Lionel Scaloni tendrá un marco multitudinario en una de sus últimas funciones en la Argentina antes del Mundial.
Un rival de bajo ranking, pero con ambición
Mauritania llega como uno de los seleccionados más débiles del ranking FIFA, aunque con la intención de competir y mostrarse. “Es un lujo que pasa una vez en la vida”, dijo el DT de Mauritania, Aritz López Garai. “Para nosotros y para el país es un regalo enfrentar a la campeona del mundo”.
“Si pensamos que será fácil, estamos equivocados”
Scaloni recordó la derrota ante Arabia Saudita en Qatar y alertó sobre el riesgo de subestimar este tipo de partidos.
Scaloni apunta a sostener la exigencia, a pesar del rival
El entrenador busca evitar la relajación ante un adversario inferior y mantener el nivel competitivo a meses del Mundial. Además, será una prueba para ganarse un lugar para muchos jugadores que pelean por estar en la lista definitiva.
Messi sumará minutos
Lionel Scaloni aseguró que el capitán tendrá minutos ante Mauritania y Zambia: “Va a jugar los dos partidos. Es una linda oportunidad para verlo en la cancha”. Todavía no está confirmado si lo hará como titular o suplente.
El probable equipo: ¿Messi al banco?
Julián Álvarez sería la referencia ofensiva desde el inicio junto con Thiago Almada, mientras que Lionel Messi esperaría su oportunidad en el banco de suplentes, aunque sumaría minutos, según dijo Lionel Scaloni ayer en conferencia de prensa.
Una baja que redefine la lista: Panichelli lesionado
Tras la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, Joaquín Panichelli se quedó sin posibilidad de sumar minutos. En este sentido, José Manuel López gana terreno como alternativa en la delantera. Especialmente para pelear el tercer puesto de delantero en el Mundial.
#ParteMédico Los estudios realizados hoy al delantero Joaquín Panichelli confirmaron la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 27, 2026
¡Mucha fuerza, Joaco! Estamos con vos. pic.twitter.com/rwKlOWAOrc
Un contexto marcado por cambios de agenda
La suspensión de la Finalissima ante España obligó a la AFA a cerrar amistosos con rivales de menor jerarquía, como Mauritania, 115° del ranking mundial de la FIFA.
Bienvenidos a la cobertura en vivo del amistoso de la selección
Argentina se medirá ante Mauritania hoy viernes desde las 20.15 en la Bombonera, en el primer amistoso de la fecha FIFA de marzo. Dirige Derlis López. Podrán verlo a través de DSports y Telefé, y seguir por acá el minuto a minuto.
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