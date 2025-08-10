Argentina vs. México: cuándo se juega el partido amistoso

El calendario de la selección argentina camino al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 todavía tiene algunos blancos y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) trabaja para ocupar las fechas disponibles con partidos con el objetivo de que el equipo llegue con rodaje al certamen en el que defenderá la corona obtenida en Qatar 2022. En ese contexto, la semana pasada trascendió que afrontará un amistoso vs. México.

Aunque todavía no es oficial, el duelo será en la cuarta fecha FIFA del 2025, programada entre el 6 y 14 de octubre, en Chicago en día y estadio a confirmar. Descartada la gira por China, el campeón del mundo irá al país donde conquistó la última Copa América a jugar dos amistosos. El otro podría ser frente a Corea del Sur en el marco del desembarco de su capitán y figura, Heung-min Son, en Los Angeles FC de la Major League Soccer (MLS).

Lionel Scaloni enfrentará con la selección argentina a México en el primer encuentro amistoso del año, programado en octubre MARCOS BRINDICCI - LA NACION

Argentinos y mexicanos se volverán a enfrentar después de lo que fue el triunfo de los sudamericanos 2 a 0 en la segunda fecha de la etapa de grupos de la cita ecuménica de 2022, cotejo en el que los de Lionel Scaloni lograron su primera victoria después del traspié con Arabia Saudita e iniciaron su camino a la coronación. Lionel Messi y Enzo Fernández marcaron los goles contra el combinado que por entonces conducía Gerardo Martino.

Esta vez chocará en un contexto totalmente diferente y sin nada en juego más que los objetivos propios que se proponga cada equipo camino a la temporada 2026 en la que la Argentina disputará la Finalissima vs. España en marzo y, después, jugará la Copa del Mundo en la que la Tri será uno de los tres anfitriones. Ahora comandados por el DT Javier Aguirre, los norteamericanos conquistaron este año la Nations League y la Copa de Oro de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).

Antes del amistoso vs. México, en septiembre en la tercera ventana del año de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), el conjunto nacional se presentará por las eliminatorias sudamericanas, donde ya se aseguró el boleto a la Copa del Mundo y, también, el primer puesto. El jueves 4 recibirá a Venezuela en el Monumental y el martes 9 visitará a Ecuador en el estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil.

Después del choque con los mexicanos y, probablemente, los coreanos, la Argentina cerrará el año con la quinta y última fecha FIFA, programada en noviembre. Allí, aunque tampoco es oficial, irá a África a jugar contra Angola y, luego, al estadio Lusail de Qatar, donde levantó su última copa del mundo, para medirse contra Estados Unidos, según le confiaron a LA NACION desde la AFA.