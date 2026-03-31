En qué canal pasan Marruecos vs. Paraguay por un amistoso hoy

La primera fecha del año de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para partidos internacional concluye este martes con 38 amistosos y uno de los más atractivos es el que protagonizan Marruecos y Paraguay en desde las 15 (hora argentina) en el Stade Bollaert-Delelis de Lens, Francia con arbitraje de Eric Wattellier.

El cotejo se transmite en vivo por TV únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en DGO. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Marruecos fue recientemente reconocido como campeón de la Copa Africana de Naciones, en un fallo histórico que le quitó el título a Senegal Mosa'ab Elshamy - AP

La previa de Marruecos vs. Paraguay

Ambos combinados se preparan para el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 y disputan el último encuentros antes de que sus entrenadores, Mohamed Ouahbi y el argentino Gustavo Alfaro, respectivamente; definan la lista de jugadores convocados.

Los marroquíes, que la semana pasada igualó con Ecuador 1 a 1 en otro amistoso, fueron recientemente reconocidos como campeones de la Copa Africana de Naciones en un histórico fallo que le quitó el título a Senegal. No obstante el ganador en la cancha se niega a entregar el trofeo y la polémica continúa, aunque para los libros el título es suyo.

El seleccionado guaraní, envalentonado por su regreso a las citas ecuménicas, venció en su primer partido de preparación a Grecia como visitante 1 a 0 con gol de Diego Gómez y aspira a cerrar la fecha FIFA con otra alegría frente a un rival de fuste que fue cuarto en Qatar 2022. Para los paraguayos es una gran prueba para saber en qué momento están y si tienen herramientas para ser competitivo en el Mundial venidero.

Posibles formaciones

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Mohamed Rabie Hrimat, Azzedine Ounahi, Brahim Díaz, Ismail Saibari y Ez Abde. DT: Mohamed Ouahbi.

Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Mohamed Rabie Hrimat, Azzedine Ounahi, Brahim Díaz, Ismail Saibari y Ez Abde. DT: Mohamed Ouahbi. Paraguay: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Damián Bobadilla, Brian Ojeda; Miguel Almirón, Julio Enciso, Diego Gómez; y Tony Sanabria. DT: Gustavo Alfaro.

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es es Marruecos con una cuota máxima de 2.08 contra 4.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.30.

La única vez que ambos seleccionados se vieron las caras fue en un amistoso en 2022 y empataron sin goles, por lo que el historial no tiene un líder.