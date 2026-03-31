Uruguay no logró ganarle a Argelia, el primer rival que tendrá Argentina en el Mundial

Tras el empate 1-1 con Inglaterra del viernes en Wembley, Uruguay viajó a Turín, Italia, para otro amistoso e igualó este martes sin goles con Argelia, el primer rival que tendrá la selección argentina en su grupo del Mundial 2026.

En un duelo que tuvo un bajo caudal de llegadas y en el que, por momentos, predominaron los errores y el ritmo algo lento, el conjunto dirigido por Marcelo Bielsa contó con las mejores oportunidades para convertir. Pero falló. El DT había anticipado: “Argelia es casi un equipo europeo; en comparación con Inglaterra, sus jugadores son menos vertiginosos y ponen un poco más de pausa y de desarrollo de la técnica al servicio del estilo de juego. De cara al Mundial, sus perspectivas son positivas”. Se vio poco de eso.

En el primer tiempo, Ronald Araújo ganó de cabeza en un tiro de esquina y la pelota se fue desviada, y el arquero Luca Zidane le bloqueó un remate cruzado desde fuera del área a Federico Valverde.

💥 𝐁𝐢𝐞𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐚𝐝𝐨



Valverde y un tiro desde afuera del área que contuvo el golero argelino.



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Tras el entretiempo, con Sebastián Cáceres en lugar de Araújo, Giorgian De Arrascaeta intervino en las dos ocasiones más claras del equipo celeste. Primero generó otra ocasión de riesgo gracias a una pelota parada que Agustín Canobbio cabeceó afuera. Más tarde, definió por encima del travesaño, casi resbalándose, en un mano a mano con Zidane tras una gran asistencia de Valverde.

👌🏻𝐋𝐨 𝐭𝐮𝐯𝐨 𝐔𝐫𝐮𝐠𝐮𝐚𝐲...



Nuevamente cerca del 1-0, esta vez Giorgian De Arrascaeta elevó el remate.



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La única llegada de Argelia tuvo como protagonista a Houssem Aouar. Un centro desde la izquierda encontró sin marca en el área al mediocampista, que remató de primera por encima del arco ante la salida de Sergio Rochet.

Sobre el final, ambos entrenadores completaron los seis cambios, con cuatro jugadores que sumaron apenas un puñado de minutos. Y el partido se demoró un poco más por una invasión de unos hinchas argelinos que querían llevarse un recuerdo de Riyad Mahrez, que ingresó para jugar los últimos 25 minutos.

Marcelo Bielsa piensa cómo encontrar la manera de ganarle a Argelia, pero Uruguay no podrá pese a contar con las mejores ocasiones; terminaron 0-0 en Turín. MARCO BERTORELLO - AFP

Jordania volvió a empatar

La selección de Jordania, que será el último de los tres rivales de Argentina en el grupo mundialista, volvió a empatar, nuevamente con un 2-2, este martes, emulando ante Nigeria el resultado del viernes pasado frente a Costa Rica, en sus dos amistosos de la última doble ventana FIFA previa a la Copa del Mundo.

Ante los ticos, los jordanos se habían puesto arriba 2-0 y se les escapó el triunfo sobre el final al sufrir dos goles en siete minutos. Esta vez, volvieron a ponerse en ventaja en la etapa inicial, con un tanto de Mousa Tamari a los 17 minutos, pero los africanos dieron vuelta el resultado antes de irse al descanso, con anotaciones de Moses Simon y Emmanuel Fernandez. La igualdad definitiva llegó a 13 minutos del final con una definición cruzada de Mohammad Al Aldahod, que había sido uno de los cuatro jugadores en entrar desde el banco dos minutos antes, tras una gran habilitación de cachetada de Noor Al Rawabdeh.

‼️🇯🇴🇳🇬 Jordania, futuro rival de ARGENTINA en el Mundial, EMPATÓ 2-2 vs NIGERIA.



Ojo a la asistencia ¡TRES DEDOS! que mete Al-Rawabdeh, ufff. 🥶pic.twitter.com/VG0uHvokA0 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 31, 2026

Ya en el tiempo adicional, Nigeria se quedó con un futbolista menos por la expulsión a Alex Iwobi, que había ingresado en el segundo tiempo y llegó a jugar apenas media hora. El encuentro se desarrolló en el estadio del Complejo Mardan Antalyaspor, de Aksu, Turquía, con capacidad para poco más de 7000 personas.

Austria logró otro triunfo

En Viena, Austria cerró la doble ventana de amistosos con otro triunfo en su preparación para el Mundial 2026, en el que será otro de los rivales de la selección argentina. Tras el 5-1 a Ghana del viernes, este martes derrotó por 1-0 a Corea del Sur con un gol de Marcel Sabitzer en el comienzo de la segunda etapa.

Lo mejor de Austria - Corea del Sur

El jugador de Borussia Dortmund conectó casi desde el punto de penal un centro de Xaver Schlager para darle la ventaja al equipo austríaco, que tomó el juego para dar acción a la mayoría de los convocados: experimentó 10 modificaciones en el segundo tiempo, ya que sólo se mantuvo en el campo el arquero Patrick Pentz.