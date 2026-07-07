Argentina vs. Suiza, por el Mundial 2026: cuándo se juega el partido

La selección argentina eliminó a Egipto por 3 a 2 y ya conoce el rival al que se enfrentará en los cuartos de final del Mundial 2026: Suiza. El combinado helvético derrotó a Colombia por penales luego de un deslucido empate 0 a 0 y se metió en la ronda de los ocho mejores después de 72 años. El partido está programado para este sábado 11 de julio a las 22 (horario argentino) en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos.

La última vez que ambos países se vieron las caras fue el 1° de julio de 2014, en un encuentro correspondiente a los octavos de final del Mundial de Brasil. En aquella oportunidad, la Argentina se quedó con la victoria por la mínima diferencia con un gol de Ángel Di María en el tiempo suplementario, a los 118′. El historial favorece a la Albiceleste, con tres victorias y un empate. El otro antecedente mundialista fue en Inglaterra 1966, con triunfo argentino por 2 a 0 gracias a las anotaciones de Ermindo Onega y Luis Artime.

El último duelo entre suizos y argentinos, en los octavos de Brasil 2014, con triunfo albiceleste Archivo

Al igual que el resto de los compromisos del campeón del mundo en ejercicio, el partido de este sábado se podrá ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, TV Pública, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real estará disponible en canchallena.com.

¿Cómo es el posible camino de la selección argentina?

Si supera a Suiza y llega a las semifinales, el campeón de Qatar 2022 se presentará el miércoles 15 de julio a las 16 (hora argentina) en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, mismo recinto en el que este martes dejó en el camino a Egipto. Las posibilidades de oponentes son dos: Inglaterra o Noruega, que jugarán entre sí este sábado a las 18 en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens.

De disputar las semifinales, la albiceleste tendrá un encuentro más. Si pierde, jugará por el tercer puesto el sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami y si gana afrontará la final el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Ante cualquiera de los resultados, tendrá de oponente a un equipo que decantará de la parte alta del cuadro. Las variables son muchas, con varias potencias como favoritas: Francia, España, Marruecos y Bélgica.

La selección argentina mantiene viva la ilusión de defender el título obtenido en Qatar 2022 Lynne Sladky - AP

Resultados de la selección argentina en lo que va del Mundial 2026

Fecha 1 del Grupo J: Victoria 3 a 0 vs. Argelia - Tres goles de Lionel Messi.

- Tres goles de Lionel Messi. Fecha 2 del Grupo J: Victoria 2 a 0 vs. Austria - Dos goles de Lionel Messi.

- Dos goles de Lionel Messi. Fecha 3 del Grupo J: Victoria 3 a 1 vs. Jordania - Goles de Lionel Messi, Lautaro Martínez y Giovani Lo Celso.

- Goles de Lionel Messi, Lautaro Martínez y Giovani Lo Celso. 16vos de final: Victoria 3 a 2 vs. Cabo Verde - Goles de Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian ‘Cuti’ Romero (Deroy Duarte y Sidny Lopes Cabral anotaron los tantos de los africanos).

- Goles de Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian ‘Cuti’ Romero (Deroy Duarte y Sidny Lopes Cabral anotaron los tantos de los africanos). Octavos de final: Victoria 3 a 2 vs. Egipto - Goles de Cristian ‘Cuti’ Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández (Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko convirtieron los tantos de los africanos).

Resultados de Suiza en lo que va del Mundial 2026