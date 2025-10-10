LA NACION
Argentina vs. Venezuela, en vivo

El campeón del mundo juega con la Vinotinto un amistoso, en Miami

Emiliano Martínez, un referente de la selección
Emiliano Martínez, un referente de la selecciónRICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Empieza el partido

La Argentina juega con Venezuela, una prueba rumbo al Mundial 2026.

Messi, en el estadio

Lionel Messi llegó un rato antes a la cancha, acompañado de su familia. Va a presenciar el encuentro desde uno de los palcos.

Pichón de crack

Nació en Tenerife, tiene 21 años, juega en Como, de Italia y es hijo de Pablo, exjugador de la selección argentina. Le sobra clase, juega con una elegancia poco común. Tiene una oportunidad de oro rumbo al 2026.

Poco público

El estadio Hard Rock de Miami, para unos 65.000 espectadores, está prácticamente vacío, al menos, a 30 minutos del comienzo del partido. Se vendieron apenas 7500 tickets. Toda una declaración, si se toma en cuenta que juega el campeón del mundo.

Rodrigo De Paul, uno de los fundadores de esta generación
Rodrigo De Paul, uno de los fundadores de esta generaciónRICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

No habrá un 10

Es toda una curiosidad. Sin Lionel Messi, el dueño natural de la cinta y sin Franco Mastantuono, el juvenil que la usó la última vez, ningún jugador argentino tendrá la camiseta número 10.

La formación venezolana

La Vinotinto juega con esta formación: José Contreras; Aramburu, Ferraresi, Teo Quintero y Milani; Cásseres Jr, Telasco Segovia y Juan Pablo Añor; Tuti Andrade, Gleiker Mendoza y Alejandro Marqués.

La formación argentina

El equipo nacional juega con esta formación: Dibu Martínez; Molina, Romero, Senesi y Tagliafico; Enzo Fernández, Paredes y Lo Celso; Nico Paz; Lautaro y Julián Álvarez.

Cuti, capitán

Ante la ausencia de Messi, se estima que el capitán para el encuentro de esta noche sea Cuti Romero, el mariscal de la defensa. Se trata de un premio para uno de los imprescindibles del exitoso ciclo.

El rival

Venezuela sufrió un duro golpe al quedar afuera del repechaje rumbo al Mundial 2026, lo que marcó la despedida de Fernando Batista. Ahora, empieza una etapa de recambio con Oswaldo Vizcarrondo (exjugador de Rosario Central, Olimpo de Bahía Blanca y Lanús) al frente del plantel.

Rivero y Mastantuono, artífices de la renovación; el volante de Real Madrid quedó desafectado

El contexto

Lionel Scaloni dejó en claro que la base del plantel para la Copa del Mundo está definida y que solo restan unos pocos lugares que se decidirán en los amistosos que afrontará en lo que resta del año y en el primer semestre de 2026. Se probarán jugadores, más allá de que en la formación inicial estarán los habituales titulares.

No juega Messi

Lionel Messi no juega: fue liberado. Este sábado, en la misma ciudad, Inter Miami, su equipo, se cita con Atlanta United, por la MLS. Se presume que será titular en el conjunto rosa. También queda descartado Franco Mastantuono, por una sobrecarga muscular, por lo que abandonará la concentración para regresar anticipadamente a Madrid.

Dónde verlo y lo que sigue

El encuentro se transmite en vivo por TyC Sports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y a través de las plataformas digitales Mitelefe.com y TyC Sports Play. La gira tiene prevista su continuidad para este martes, un encuentro con Puerto Rico, el segundo de esta fecha FIFA, también en Miami.

Bienvenidos al partido en vivo

Los amistosos de la selección argentina representan una plataforma para las promesas del futuro. La primera oportunidad en esta fecha FIFA será este viernes, en el encuentro que la Argentina juega frente a Venezuela, desde las 21, en el Hard Rock Stadium de Miami. Todo lo que pase, minuto a minuto.

Por Ariel Ruya
