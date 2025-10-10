Argentina vs. Venezuela, en vivo
El campeón del mundo juega con la Vinotinto un amistoso, en Miami
Empieza el partido
La Argentina juega con Venezuela, una prueba rumbo al Mundial 2026.
Messi, en el estadio
Lionel Messi llegó un rato antes a la cancha, acompañado de su familia. Va a presenciar el encuentro desde uno de los palcos.
Tras quedar afuera de la nómina, Messi presenciará el partido de #Argentina ante #Venezuela desde un palco del Hard Rock Stadium junto a su familia.
Pichón de crack
Nació en Tenerife, tiene 21 años, juega en Como, de Italia y es hijo de Pablo, exjugador de la selección argentina. Le sobra clase, juega con una elegancia poco común. Tiene una oportunidad de oro rumbo al 2026.
Poco público
El estadio Hard Rock de Miami, para unos 65.000 espectadores, está prácticamente vacío, al menos, a 30 minutos del comienzo del partido. Se vendieron apenas 7500 tickets. Toda una declaración, si se toma en cuenta que juega el campeón del mundo.
No habrá un 10
Es toda una curiosidad. Sin Lionel Messi, el dueño natural de la cinta y sin Franco Mastantuono, el juvenil que la usó la última vez, ningún jugador argentino tendrá la camiseta número 10.
La formación venezolana
La Vinotinto juega con esta formación: José Contreras; Aramburu, Ferraresi, Teo Quintero y Milani; Cásseres Jr, Telasco Segovia y Juan Pablo Añor; Tuti Andrade, Gleiker Mendoza y Alejandro Marqués.
📋 𝐗𝐈 𝐕𝐈𝐍𝐎𝐓𝐈𝐍𝐓𝐎— La Vinotinto (@SeleVinotinto) October 10, 2025
Esta es la formación del seleccionador nacional Oswaldo Vizcarrondo para enfrentar a Argentina en Hard Rock Stadium#SiempreVinotinto 🇻🇪 pic.twitter.com/be6V3X950i
La formación argentina
El equipo nacional juega con esta formación: Dibu Martínez; Molina, Romero, Senesi y Tagliafico; Enzo Fernández, Paredes y Lo Celso; Nico Paz; Lautaro y Julián Álvarez.
Cuti, capitán
Ante la ausencia de Messi, se estima que el capitán para el encuentro de esta noche sea Cuti Romero, el mariscal de la defensa. Se trata de un premio para uno de los imprescindibles del exitoso ciclo.
El rival
Venezuela sufrió un duro golpe al quedar afuera del repechaje rumbo al Mundial 2026, lo que marcó la despedida de Fernando Batista. Ahora, empieza una etapa de recambio con Oswaldo Vizcarrondo (exjugador de Rosario Central, Olimpo de Bahía Blanca y Lanús) al frente del plantel.
El contexto
Lionel Scaloni dejó en claro que la base del plantel para la Copa del Mundo está definida y que solo restan unos pocos lugares que se decidirán en los amistosos que afrontará en lo que resta del año y en el primer semestre de 2026. Se probarán jugadores, más allá de que en la formación inicial estarán los habituales titulares.
No juega Messi
Lionel Messi no juega: fue liberado. Este sábado, en la misma ciudad, Inter Miami, su equipo, se cita con Atlanta United, por la MLS. Se presume que será titular en el conjunto rosa. También queda descartado Franco Mastantuono, por una sobrecarga muscular, por lo que abandonará la concentración para regresar anticipadamente a Madrid.
#SelecciónMayor El futbolista Franco Mastantuono será baja para lo que resta de la gira por una sobrecarga muscular en su muslo izquierdo. En tanto, el capitán Lionel Messi, no estará disponible para el encuentro de esta noche.
Dónde verlo y lo que sigue
El encuentro se transmite en vivo por TyC Sports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y a través de las plataformas digitales Mitelefe.com y TyC Sports Play. La gira tiene prevista su continuidad para este martes, un encuentro con Puerto Rico, el segundo de esta fecha FIFA, también en Miami.
Bienvenidos al partido en vivo
Los amistosos de la selección argentina representan una plataforma para las promesas del futuro. La primera oportunidad en esta fecha FIFA será este viernes, en el encuentro que la Argentina juega frente a Venezuela, desde las 21, en el Hard Rock Stadium de Miami. Todo lo que pase, minuto a minuto.
