Argentina vs. Venezuela: un lugar entre Nicolás González, Nicolás Paz o Franco Mastantuono

El foco, sin dudas, estará puesto en Lionel Messi, en el último baile de uno de los futbolistas más brillantes de todos los tiempos, que jugará su último partido oficial en el país. Pero mientras el público y el propio Messi disfruten de una noche inolvidable, habrá jugadores que tomarán casi como a una final el enfrentamiento de este jueves con Venezuela, por la penúltima fecha de la eliminatoria sudamericana para el Mundial de 2026. La baja de Enzo Fernández por acumulación de tarjetas amarillas y, fundamentalmente, la demora en el vuelo de Alexis Mac Allister obligaron a Lionel Scaloni a modificar el equipo. Leandro Paredes es el reemplazante natural del volante de Chelsea, y aún queda un puesto por definir. Entonces surge la disyuntiva: devolverle la confianza a un histórico o darle la posibilidad a un juvenil.

En la práctica de este miércoles, Scaloni dio señales de la alineación que tiene en mente, pero dejó una duda por disipar. Se trata del sector izquierdo del mediocampo, donde suele actuar Mac Allister. Hasta hace poco, el primer suplente parecía ser Thiago Almada, pero el mediocampista ofensivo de Atlético de Madrid se ganó un lugar desde el inicio, a fuerza de goles –a Bolivia, Uruguay y Colombia– y buenas actuaciones. Las opciones ahora son Nicolás Paz, Franco Mastantuono y Nicolás González.

Lionel Scaloni tiene pendiente la decisión sobre quién será el mediocampista por la izquierda en la penúltima fecha de la eliminatoria: Mastantuono, Nicolás Paz y Nicolás González son los candidatos. Manuel Cortina - LA NACION

“La idea es poner lo mejor, pero quizás le damos la oportunidad a algún chico que pida pista. Por suerte estamos en condiciones de hacer estos pequeños retoques”, dijo Scaloni en una conferencia de prensa, dejando abierta la puerta a la posible inclusión de los jóvenes talentos de Como y Real Madrid.

La formación será confirmada un rato antes del partido, y ellos tres tuvieron acción en el ensayo. Paz ya sumó tiempo en el 6-0 a Bolivia y el 4-1 a Brasil, y tuvo la chance como titular ante Chile por ausencia de Messi: aunque mostró cosas interesantes, salió en el segundo tiempo. Mastantuono ingresó en el cierre de la victoria en Santiago y puede tener su primera titularidad en una cancha que conoce muy bien. González, en tanto, formó parte de casi todo el proceso de Scaloni, quedó fuera del Mundial por una lesión y, tras la conquista de la Copa América de 2024, fue perdiendo terreno por lesiones hasta quedar detrás de jugadores como Almada y Giuliano Simeone.

“A Franco lo veo bien; su club está llevándolo de manera positiva, su entrenador y compañeros lo arropan, y eso es importante. Hemos hablado con él para ver cómo se encuentra y es una posibilidad que juegue como titular. Él y Nico Paz pueden formar parte del equipo; es una de las ideas que tengo en la cabeza”, agregó el DT. La decisión será tomada con un ojo puesto en Venezuela y otro en el futuro del equipo.

El resto de la formación, en principio, será el habitual. En el arco, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, que tras el cimbronazo que implicó su frustrado pase a Manchester United fue confirmado por Aston Villa en la lista de buena fe de la Europa League. En la defensa estarán Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Cristian Romero y Nicolás Tagliafico, completando la línea de siempre. En el medio jugarán Rodrigo De Paul, Paredes y el volante que Scaloni elija para la ocasión. Arriba, junto a Messi, se ubicarán Julián Álvarez y Thiago Almada. El mejor once posible en una noche de emociones, y también de oportunidades.