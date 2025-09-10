Argentina ya no es la mejor del mundo en el ranking FIFA: qué selecciones la superaron y por qué es positivo

La selección argentina dejó de ser la mejor del mundo. Al menos de acuerdo al ranking FIFA, en donde desde anoche cayó al tercer puesto. El dato sorprende porque el conjunto albiceleste lideraba este listado desde el 1º de marzo de 2023 y después de dos años y medio cedió ese lugar de privilegio.

La derrota por 1-0 frente a Ecuador en Guayaquil, en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, le puso fin a esa racha. A partir de la próxima actualización oficial, prevista para el 17 de septiembre, la Albiceleste dejará de ser la número uno del mundo.

El impacto va más allá de lo simbólico. Por primera vez en este ciclo, el seleccionado de Lionel Scaloni se verá relegado al tercer puesto, superado por España y Francia. La Roja de Luis de la Fuente, con un rendimiento implacable en la fecha FIFA (9 goles en dos partidos), será la nueva líder. Y Francia, subcampeona en Qatar, volverá a ubicarse como escolta, repitiendo la posición que ostentaba antes del Mundial.

España construyó un festival de goles ante Turquía y es el nuevo líder del Ranking FIFA

El ranking FIFA se elabora de acuerdo a los resultados obtenidos en cada partido, según la jerarquía de los rivales y la importancia de cada encuentro. La Argentina, que en agosto acumulaba 1885,36 puntos, perdió unidades valiosas por perder ante un seleccionado ubicado en el puesto 23, Ecuador, que llegaba a este encuentro con 1570,68 puntos. El golpe se sintió con fuerza en la tabla, porque el resultado fue considerado inesperado según la diferencia de posiciones.

España, en cambio, sumó dos victorias contundentes en Eliminatorias europeas: 3-0 a Bulgaria y 6-0 a Turquía. Francia también se destacó, al superar a Islandia (2-1) y a Ucrania (2-0), aunque no le alcanzó para sobrepasar a los españoles. Así, la Roja trepará al primer lugar con 1867,09 unidades, seguida por los franceses con 1862,03. La Argentina, en tanto, caerá a la tercera colocación.

La maldición del número uno

Más allá del dato negativo por dejar de ser la mejor selección del mundo, la pérdida del liderazgo no representa un problema mayor para la Selección en términos prácticos. Como vigente campeona del mundo, la Albiceleste ya tiene asegurado un lugar entre las cabezas de serie del sorteo del Mundial 2026. A ese privilegio se suman los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá, además de los campeones continentales.

Incluso los más cabuleros ven en este retroceso una especie de alivio. El motivo: desde que se instauró el ranking en 1992, ningún seleccionado que llegó como número uno a una Copa del Mundo logró consagrarse campeón. Brasil sufrió esa maldición en cuatro oportunidades, incluida Qatar 2022, cuando partió como líder y fue eliminado en cuartos de final por Croacia.

Brasil llegó a 4 mundiales como líder del Ranking FIFA y nunca pudo consagrarse Jin-Man Lee - AP

El equipo de Scaloni no volverá a jugar partidos oficiales hasta marzo de 2026, cuando podría disputar la Finalissima (el campeón de América frente al campeón de la Eurocopa) contra España, en caso de que la Roja no deba afrontar un repechaje europeo. Hasta entonces, solo le quedan amistosos para seguir ajustando piezas y darle minutos de rodaje a los refuerzos más jóvenes, que piden pista en medio de un plantel consagrado y con plena vigencia.

En octubre, la Argentina jugará en Estados Unidos dos partidos: el 10, contra Venezuela en Miami, y el 13, frente a Puerto Rico en Chicago. Ambos duelos otorgarán menos puntos en el ranking, ya que son amistosos. España y Francia, en paralelo, tendrán fechas de Eliminatorias, una competencia que resulta más importante para el método que utiliza la FIFA para conformar su ranking y entonces tienen más posibilidades de sumar.

En noviembre habrá otra ventana con dos partidos, todavía con rivales a confirmar, aunque trascendió que podrían ser Angola e India. Más adelante, en marzo, llegaría el turno de la Finalissima contra España.

El nuevo top 10 del Ranking FIFA: