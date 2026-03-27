En qué canal pasan España vs. Serbia, por un amistoso de fecha FIFA hoy

La Furia Roja, que iba a jugar con la Argentina en la Finalissima que se canceló, se enfrenta a otro de los equipos europeos que será mundialista este año
- 1 minuto de lectura'
La selección de España, que en principio tenía programado para este viernes 27 de marzo un partido con la selección argentina, se enfrentará finalmente a Serbia, otros de los equipos europeos que estará, como la Furia Roja, en la Copa del Mundo de Estados Unidos-México-Canadá 2026. En la Argentina este encuentro se jugará desde las 17 y se podrá seguir minuto a minuto en canchallena.com.
El encuentro, que no se puede ver por televisión en el país de los campeones del mundo, sí estará disponible a través de la plataforma de streaming Disney+ Premium, para la que se requiere tener una suscripción activa.
- Noticia en desarrollo
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
- 1
Exequiel Zeballos, entre la vuelta y el contrato: Boca lo necesita y en Europa ya lo esperan
- 2
Cuándo juega Argentina vs. Mauritania, por un amistoso de fecha FIFA
- 3
Repechajes de Europa: los golazos, bloopers y perlitas en el camino al Mundial 2026
- 4
Italia festejó en Bergamo y tendrá en Bosnia la última estación para quebrar el hechizo y regresar a los Mundiales