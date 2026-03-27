En qué canal pasan España vs. Serbia, por un amistoso de fecha FIFA hoy

La selección de España, que en principio tenía programado para este viernes 27 de marzo un partido con la selección argentina, se enfrentará finalmente a Serbia, otros de los equipos europeos que estará, como la Furia Roja, en la Copa del Mundo de Estados Unidos-México-Canadá 2026. En la Argentina este encuentro se jugará desde las 17 y se podrá seguir minuto a minuto en canchallena.com.

El encuentro, que no se puede ver por televisión en el país de los campeones del mundo, sí estará disponible a través de la plataforma de streaming Disney+ Premium, para la que se requiere tener una suscripción activa.

Lamine Yamal es uno de los jugadores que pretende ser figura en el Mundial de Esatdos Unidos-México-Canadá 2026. RFEF - RFEF

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