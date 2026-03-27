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En qué canal pasan España vs. Serbia, por un amistoso de fecha FIFA hoy

La Furia Roja, que iba a jugar con la Argentina en la Finalissima que se canceló, se enfrenta a otro de los equipos europeos que será mundialista este año

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España y sus figuras iban a jugar este viernes ante la Argentina, pero el partido se canceló por la Guerra de Medio Oriente
España y sus figuras iban a jugar este viernes ante la Argentina, pero el partido se canceló por la Guerra de Medio Oriente Matthias Schrader - AP

La selección de España, que en principio tenía programado para este viernes 27 de marzo un partido con la selección argentina, se enfrentará finalmente a Serbia, otros de los equipos europeos que estará, como la Furia Roja, en la Copa del Mundo de Estados Unidos-México-Canadá 2026. En la Argentina este encuentro se jugará desde las 17 y se podrá seguir minuto a minuto en canchallena.com.

El encuentro, que no se puede ver por televisión en el país de los campeones del mundo, sí estará disponible a través de la plataforma de streaming Disney+ Premium, para la que se requiere tener una suscripción activa.

Lamine Yamal es uno de los jugadores que pretende ser figura en el Mundial de Esatdos Unidos-México-Canadá 2026.
Lamine Yamal es uno de los jugadores que pretende ser figura en el Mundial de Esatdos Unidos-México-Canadá 2026. RFEF - RFEF
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