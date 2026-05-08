Octavos de final del Torneo Apertura 2026: cronograma de partidos, árbitros y TV

Se realizaron las designaciones de los jueces de la primera ronda de eliminación directa; Darío Herrera dirigirá el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano
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Los octavos de final del Torneo Apertura 2026 se juegan entre este sábado 9 y el domingo 10 de mayo con ocho partidos. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Darío Herrera arbitrará el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano del sábado a las 16.30 en el estadio Mario Alberto Kempes. Sebastián Zunino fue el elegido para impartir justicia en el clásico entre River y San Lorenzo, que se disputa el domingo a las 19 en el Monumental. Pablo Echavarría hará lo propio en Boca vs. Huracán el sábado a las 19 en la Bombonera. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com.
En cuanto al resto de los compromisos, Leandro Rey Hilfer estará en el estadio Diego Armando Maradona para el encuentro entre Argentinos Juniors y Lanús del sábado a las 21.30, y Luis Lobo Medina arbitrará el partido entre Independiente Rivadavia vs. Unión del mismo sábado a las 21.30 en el estadio Bautista Gargantini de Mendoza.
En tanto el domingo, además del clásico entre el Millonario y el Ciclón, se juegan otros tres partidos: Rosario Central vs. Independiente a las 15 con Yael Falcón Pérez como árbitro principal, Estudiantes vs. Racing a las 17 con Sebastián Martínez al mando, y Vélez vs. Gimnasia a las 21.30 con Andrés Gariano como juez.
Días, horarios, TV y árbitros de los octavos de final del Torneo Apertura 2026
Sábado 22 de noviembre
16.30: Talleres (4° A) vs. Belgrano (5° B) - ESPN Premium
- Árbitro: Darío Herrera
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
- Árbitro asistente 2: Pablo González
- Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
- VAR: Hernán Mastrángelo
- AVAR: Lucas Pardo
19: Boca (2° A) vs. Huracán (7° B) - TNT Sports
- Árbitro: Pablo Echavarría
- Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
- Árbitro asistente 2: Juan Mamani
- Cuarto árbitro: Pablo Giménez
- VAR: Gastón Monsón Brizuela
- AVAR: Diego Romero
21.30: Argentinos Juniors (3° B) vs. Lanús (6° A) - TNT Sports
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
- Cuarto árbitro: Fernando Echenique
- VAR: Facundo Tello
- AVAR: Iván Núñez
21.30: Independiente Rivadavia (1° B) vs. Unión (8° A) - ESPN Premium
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Diego Martín
- Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra
- VAR: Héctor Paletta
- AVAR: Lucas Germanota
Domingo 23 de noviembre
15: Rosario Central (4° B) vs. Independiente (5° A) - ESPN Premium
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Árbitro asistente 2: Diego Bonfá
- Cuarto árbitro: Fabrizio Llobet
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Mauro Ramos Errasti
17: Estudiantes de La Plata (1° A) vs. Racing (8° B) - TNT Sports
- Árbitro: Sebastián Martínez
- Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
- Árbitro asistente 2: Federico Cano
- Cuarto árbitro: Franco Acita
- VAR: José Carreras
- AVAR: Sebastián Habib
19: River (2° B) vs. San Lorenzo (7° A) - ESPN Premium
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
- Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo
- Cuarto árbitro: Yamil Possi
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Carlos Córdoba
21.30: Vélez (3° A) vs. Gimnasia de La Plata (6° B) - TNT Sports
- Árbitro: Andrés Gariano
- Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
- Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
- Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Gisela Trucco
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