Octavos de final del Torneo Apertura 2026: cronograma de partidos, árbitros y TV

Los octavos de final del Torneo Apertura 2026 se juegan entre este sábado 9 y el domingo 10 de mayo con ocho partidos. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Darío Herrera arbitrará el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano del sábado a las 16.30 en el estadio Mario Alberto Kempes. Sebastián Zunino fue el elegido para impartir justicia en el clásico entre River y San Lorenzo, que se disputa el domingo a las 19 en el Monumental. Pablo Echavarría hará lo propio en Boca vs. Huracán el sábado a las 19 en la Bombonera. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com.

En cuanto al resto de los compromisos, Leandro Rey Hilfer estará en el estadio Diego Armando Maradona para el encuentro entre Argentinos Juniors y Lanús del sábado a las 21.30, y Luis Lobo Medina arbitrará el partido entre Independiente Rivadavia vs. Unión del mismo sábado a las 21.30 en el estadio Bautista Gargantini de Mendoza.

Sebastián Zunino arbitrará el clásico de este fin de semana entre River y San Lorenzo ALEJANDRO PAGNI - AFP

En tanto el domingo, además del clásico entre el Millonario y el Ciclón, se juegan otros tres partidos: Rosario Central vs. Independiente a las 15 con Yael Falcón Pérez como árbitro principal, Estudiantes vs. Racing a las 17 con Sebastián Martínez al mando, y Vélez vs. Gimnasia a las 21.30 con Andrés Gariano como juez.

Días, horarios, TV y árbitros de los octavos de final del Torneo Apertura 2026

Sábado 22 de noviembre

16.30: Talleres (4° A) vs. Belgrano (5° B) - ESPN Premium

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Lucas Pardo

19: Boca (2° A) vs. Huracán (7° B) - TNT Sports

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Diego Romero

21.30: Argentinos Juniors (3° B) vs. Lanús (6° A) - TNT Sports

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Fernando Echenique

VAR: Facundo Tello

AVAR: Iván Núñez

21.30: Independiente Rivadavia (1° B) vs. Unión (8° A) - ESPN Premium

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Diego Martín

Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Lucas Germanota

Domingo 23 de noviembre

15: Rosario Central (4° B) vs. Independiente (5° A) - ESPN Premium

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Diego Bonfá

Cuarto árbitro: Fabrizio Llobet

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Mauro Ramos Errasti

17: Estudiantes de La Plata (1° A) vs. Racing (8° B) - TNT Sports

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: José Carreras

AVAR: Sebastián Habib

19: River (2° B) vs. San Lorenzo (7° A) - ESPN Premium

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo

Cuarto árbitro: Yamil Possi

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Carlos Córdoba

21.30: Vélez (3° A) vs. Gimnasia de La Plata (6° B) - TNT Sports

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Germán Delfino

AVAR: Gisela Trucco



