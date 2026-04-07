La peor selección de FIFA busca director técnico por Facebook

El deporte tiene historias para todos los gustos que no dejan de sorprender. La selección de fútbol de Montserrat encaró una búsqueda para encontrar un nuevo director técnico para su plantel y, para ello, publicó un aviso en su cuenta de Facebook, como cualquier publicación laboral.

La convocatoria es más que simple y los requisitos para ocupar el rol parecen ser los mínimos necesarios: los candidatos deben poseer licencia B UEFA/CONMEBOL/Concacaf, “(preferiblemente que sea profesional)” se aclaró en el aviso, y tener entre tres y cinco años de experiencia relevante. La fecha límite para enviar las solicitudes es el próximo 17 de abril y los interesados deben enviar el currículum al correo mfa.technicaldept@gmail.com.

Es una de las selecciones que integra la FIFA y busca director técnico... por Facebook. @MFAInc.MNI

La búsqueda del DT fue difundida por la Federación local en su cuenta oficial bajo el título de “Technical Consultant & Senior Men’s National Team Coach”, que deberá definir y supervisar las vías técnicas desde las bases hasta el nivel superior, “estableciendo una filosofía de fútbol nacional, explorar talentos y formar entrenadores locales”.

La selección de fútbol de ese país se hizo famosa en 2002 cuando disputó lo que se conoció como “The Other Final” y quedó plasmado en un documental. El 30 de junio de ese año, cuando se disputaba la final oficial de la Copa del Mundo de Japón, Montserrat jugó contra Bután para determinar quién era la “peor selección del mundo”, ya que ambas ocupaban los últimos puestos del ranking FIFA en ese momento.

Es una de las selecciones que integra la FIFA y busca director técnico... por Facebook. @MFAInc.MNI

Montserrat es un territorio británico de ultramar ubicado en las Antillas Menores del mar Caribe. Es conocida como la “Isla Esmeralda del Caribe” por su exuberante vegetación y su herencia irlandesa, siendo el único lugar fuera de Irlanda donde el día de San Patricio es un día festivo oficial. El centro administrativo actual se encuentra en Brades. Tiene una superficie de unos 100 kilómetros cuadrados. Actualmente, solo el tercio norte es seguro para habitar, donde residen aproximadamente 5000 personas.

Es una de las selecciones que integra la FIFA y busca director técnico... por Facebook. @MFAInc.MNI

Es el país con menor población entre los 211 miembros de la FIFA (se afilió en 1996) y en el ranking mundial ocupa actualmente el puesto 175°, dentro del grupo de selecciones que integran esa federación. En las eliminatorias para el Mundial 2026, la selección de Montserrat integró la primera fase de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), donde jugó contra, entre otros, los combinados de Panamá y de Nicaragua.

Debido a una “crisis excepcional y parálisis institucional”, a partir de enero de este año, la federación se encuentra bajo una medida excepcional de la FIFA bajo un comité de regularización.