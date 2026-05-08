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Otamendi podrá jugar para Argentina el primer partido del Mundial gracias a una amnistía de la FIFA
El defensor debía cumplir una fecha de suspensión por haber sido expulsado en la última fecha de las eliminatorias; la medida alcanza también a otros dos futbolistas
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La selección argentina comenzó este viernes con una buena noticia. La confirmación de que la FIFA confirmó la amnistía para Nicolás Otamendi, sobre quien pesaba una fecha de suspensión a raíz de la expulsión que había sufrido ante Ecuador, en la última fecha de las eliminatorias, el año último. De esta manera, el defensor de Benfica queda habilitado para jugar en el debut del Mundial, el 16 de junio, en Kansas City, ante Argelia, si es que lo dispone el entrenador Lionel Scaloni.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) había iniciado gestiones al respecto ante el Bureau de la FIFA. La medida alcanza a otros dos futbolistas que estaban en las mismas condiciones que Otamendi. Se trata del ecuatoriano Moisés Caicedo y del qatarí Tarek Salman. El mediocampista de Chelsea también fue expulsado en el Ecuador-Argentina disputado el 9 de septiembre de 2025 en Quito, aunque por doble amonestación.
La AFA difundió esta mañana la comunicación oficial de la FIFA, que argumenta lo siguiente: “La fase final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 representa el mayor escenario del fútbol internacional masculino, en el que se muestra la máxima categoría del deporte rey. Garantizar que las federaciones miembro participantes compitan con la mejor selección posible al tiempo que se preserva la integridad disciplinaria resulta fundamental para mantener la calidad, la equidad y el atractivo internacional de la competición”.
Entre los atenuantes que expone el Bureau para dictaminar la amnistía está el tipo de infracción y el tiempo que pasó entre la misma y el Mundial. El tema de la gravedad de la falta no es menor, ya que por ello no contempla suspensiones como la de Gianluca Prestianni, futbolista argentino de Benfica, que fue suspendido por la UEFA -en una sanción que se extendió a competencias FIFA- por insultos homofóbicos en el encuentro ante Real Madrid, por la Champions League.
“Si bien estas infracciones merecen ser sancionadas en el partido en el que se cometen, trasladar estas sanciones de uno o dos partidos a la fase final podría provocar que algunos jugadores importantes se perdieran partidos decisivos de la fase final por acciones que no justifican un castigo tan severo”, justifica el dictamen.
Y sigue: “El hecho de que un jugador esté suspendido el primer partido o los dos primeros partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 podría provocar que el seleccionador no lo convocara, puesto que es posible que el equipo en cuestión solo dispute tres encuentros y no pueda contar con el jugador suspendido un máximo de dos tercios de la competición. Por tanto, existen dudas sobre la proporcionalidad de la conducta y la sanción (automática), y las consecuencias de dicha sanción en estos casos”.
La Federación Ecuatoriana de Fútbol confirmó esta mañana la noticia con un video del futbolista de Chelsea dando la buena nueva para sus seguidores. “Me enteré de que podré jugar el primer partido del Mundial y me pone muy feliz”, dice Caicedo en el video difundido por @LaTri.
Moisés Caicedo tiene algo importante que contarles 🇪🇨 pic.twitter.com/hK2kfex74R— La Tri 🇪🇨 (@LaTri) May 8, 2026
Mientras que Salman, volante de Al-Sadd, recibió tarjeta roja casi en el final del partido que Qatar le ganó por 2 a 1 a Emiratos Árabes Unidos, el 14 de octubre de 2025, por una jornada de eliminatorias asiáticas.
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