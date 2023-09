escuchar

Pasada la vemtana FIFA destinada a los seleccionados nacionales, las ligas europeas retomaron su actividad y varios partidos dejaron novedades relacionadas con futbolistas argentinos.

Ángel Di María, figura en la goleada nacional en la altura de La Paz con dos asistencias y participación en el tercer tanto, marcó el del triunfo por 2-1 de Benfica como visitante sobre Vizela, por la quinta jornada de la Liga de Portugal. Fideo hizo un golazo de tiro libre, con un zurdazo al palo del arquero, que se quedó inmóvil.

Con 35 años, la vuelta del rosarino al club que le abrió las puertas de Europa en 2008 tiene un impacto muy positivo. Es uno de los máximos goleadores del torneo, junto a Paulinho (Sporting), con cuatro tantos. Di María jugó 414 minutos, con un promedio de un gol cada 103 minutos. Antes anotó contra Boavista, Gil Vicente y Vitória. También aportó una asistencia, en seis cotejos. Benfica, que también contó con Nicolás Otamendi, está segundo, a punto del líder, Porto.

Di María tuvo influencia y festejó un título ya en su primer partido oficial tras el regreso. El 9 de agosto marcó un gol en el 2-0 a Porto por la Supercopa de Portugal. El próximo miércoles, Fideo volverá a la Champions League, con el debut de Benfica frente a Salzburg, en una zona que integra con Inter y Real Sociedad.

Genoa depende de Retegui e Inter ganó a lo grande

Quizá a Mateo Retegui no lo benefició tanto el cambio de director técnico en el seleccionado de Italia. Su nacionalización se dio en buena medida por el interés que le hizo llegar en su momento Roberto Mancini, que hace unas semanas renunció por una propuesta económica mucho más tentadora por parte del seleccionado de Arabia Saudita.

Con Mancini, el exdelantero de Tigre había protagonizado tres partidos como titular y anotado dos goles. Tras la asunción de Luciano Spaletti, que venía de dirigir al Napoli campeón de la Serie A, Retegui salió de la formación. En los dos recientes cotejos clasificatorios para la Eurocopa, el argentino fue suplente contra Macedonia y afrontó los 18 minutos finales ante Ucrania.

Mateo Retegui sale festejando su gol ante Napoli Simone Arveda - Getty Images Europe

Mientras tanto, sigue haciendo méritos en Genoa, club al que se incorporó unos meses después de su integración a la Azzurra. Este sábado volvió a mostrar su condición de hombre de área, siempre atento a la pelota que pueda quedarle. Su adaptación al calcio está siendo rápida, en un equipo recién ascendido y que tiene por objetivo mantener la categoría. En cinco partidos marcó cuatro goles (dos por la Serie A y dos por la Copa Italia).

A los 11 minutos del segundo tiempo hizo el segundo de Genoa, que no logró sostener la ventaja de 2-0 frente a Napoli. En los últimos quince minutos el defensor del título igualó con goles de Giacomo Raspadori y Matteo Politano. Hay un dato que refleja cierta dependencia de Retegui por parte de Genoa. En los dos encuentros en que él no marcó, el equipo no hizo goles y cayó frente a Fiorentina y Torino.

El tanto de Retegui contra el campeón de Italia

En el clásico de la jornada de la Serie A, Inter consiguió un 5-1 sobre Milan. Lautaro Martínez, de regreso del seleccionado, fue titular e hizo una asistencia en el gol de Henrikh Mkhitaryan, y consiguió el penal que convirtió Hakan Çalhanoğlu. Por primera vez en la historia del derbi della madonnina, Inter acumula cinco victorias consecutivas. En el otro cotejo del sábado, Juventus se impuso por 3-1 a Lazio.

Compacto de Inter 5 vs. Milan 1

Resbalón de “Dibu” en la arremetida de Aston Villa

Tras la final consagratoria en el Mundial de Qatar, Emiliano Martínez actuó en seis partidos (cuatro amistosos y dos oficiales, por las eliminatorias) en el seleccionado argentino, sin recibir goles. En la trepidante Premier League, muestra una vulnerabilidad mayor. Recibió nueve tantos en cuatro cotejos de Aston Villa, equipo que está entre los más goleados, sólo por encima de Burnley y Wolverhampton, que suman 11.

En la victoria por 3-1 de Aston Villa frente a Crystal Palace, Dibu sufrió un resbalón que le costó un gol en un contraataque del equipo londinense. Jean Mateta profundizó con una corrida sobre la derecha y al cruzar el centro para la entrada de Odsonne Edouard, “Dibu” no hizo pie y al reincorporarse no estaba bien armado como para intentar tapar al definición.

En cuatro jornadas de la Premier League, el arquero argentino mantuvo invicta la valla contra Everton (4-0) y recibió goles de Newcastle (5), Liverpool (3) y Crystal Palace (1). Por una molestia física no jugó en el 3-1 sobre Burnley.

"Dibu" Martínez festeja la victoria de Aston Villa tras el resbalón que le costó un gol de Crystal Palace. Twitter

Aston Villa consiguió el triunfo con una gran arremetida. Aprovechó los generosos minutos que son adicionados en la Premier League, que aplica el mismo criterio del Mundial de Qatar, de recuperar más minutos de interrupción por diferentes motivos. Tras igualar a los 42 del segundo tiempo, hizo el segundo a los 53 y el tercero a los 56.

Tottenham, con Cristian Romero durante los 90, derrotó por 2-1 a Sheffield United. Alexis Mac Allister, amonestado a los 3 minutos, fue sustituido en el entretiempo en el 3-1 de Liverpool sobre Wolverhampton. Con una gran segunda mitad de Julián Álvarez, Manchester City se repuso de un 0-1 y batió por 3-1 como visitante a West Ham. Manchester United, en el que Lisandro Martínez fue reemplazado a seis minutos del cierre y Alejandro Garnacho entró en el tramo final), cayó en Old Trafford por 3-1 ante Brighton.

La patinada del arquero argentino

Mauro Icardi sigue inspirado en Galatasaray

Galatasaray, último campeón de la Superliga de Turquía con el aporte goleador de Mauro Icardi, sumó para esta temporada un socio ofensivo para el delantero argentino. El marroquí Hakim Ziyech llegó en préstamo desde Chelsea para reforzar un equipo que vuelve a la Champions League (debutará el miércoles contra Copenhague, en un grupo que tiene a dos favoritos: Bayern y Manchester United).

Icardi marcó este sábado por sexto partido consecutivo, entre la pre-Champions y la Superliga turca. Hizo el cuarto del 4-2 sobre Samsunspor, al desviar con una precisa peinada un fuerte remate de Ziyech. Galatasaray es puntero, con un partido menos, junto a Rizespor, e Icardi está segundo en la tabla de goleadores, con cuatro, uno menos que el senegalés Mame Baba (Kayserispor).

