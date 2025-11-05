Argentinos Juniors - Independiente Rivadavia, en vivo, la final por la Copa Argentina

Tanto para Argentinos como para Rivadavia, ganar este campeonato sería muy importante. Por el lauro en sí, por el dinero que entrega y por la clasificación para disputar la Copa Libertadores en 2026. El Bicho tiene más experiencia en levantar trofeos: ganó el Nacional de 1984, el Metropolitano de 1985 y el Apertura de 2010, más la propia Libertadores en 1985. Para la Lepra se trataría de la primera consagración entre equipos de la primera categoría, ya que su única coronación fue la de la primera Nacional en 2023. También en ese nivel, el de la segunda categoría, ha triunfado Argentinos, pero en cuatro ocasiones: 1940, 1955, 1997 y 2017.