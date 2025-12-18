LA NACION

Argentinos Juniors jugará con un equipo ecuatoriano en la fase previa de la Copa Libertadores

También se sortearon las instancias iniciales de la Copa Sudamericana; los partidos comenzarán en febrero y definen los últimos cupos a los grupos

Argentinos Juniors ya conoce de dónde será su rival para la fase dos del repechaje de la Copa Libertadores
El sorteo de las fases previas de las Copas Libertadores y Sudamericana 2026 ya definió su cuadro completo, con la participación de 32 equipos en busca de un lugar en la etapa de grupos. En esta instancia de la Libertadores, Argentinos Juniors será el único representante argentino y deberá superar dos llaves para acceder a la siguiente fase del máximo torneo continental. En tanto, la Sudamericana tendrá cruces nacionales a partido único, que también fueron determinados este jueves en la sede de la Conmebol, en Luque, Paraguay.

La fase preliminar de la Copa Libertadores se divide en tres etapas de eliminación directa. La Fase 1 involucra a seis equipos (uno por país: Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) que se medirán en tres llaves de ida y vuelta.

Los ganadores se sumarán a otros 13 clubes para disputar la Fase 2, que también será a dos partidos. A partir de allí, los ocho vencedores pasarán a la última instancia (Fase 3), y los cuatro triunfadores ingresarán a la fase de grupos. Quienes queden eliminados en esa ronda tendrán como consuelo un lugar en la Sudamericana.

La segunda etapa del repechaje incluye a AAJJ, que se ubica 47° en el ranking Conmebol y, por lo tanto, definirá de local en el estadio Diego Armando Maradona. El rival del equipo argentino será el representante de Ecuador, aún no oficializado por la federación local. En esta fase no pueden cruzarse equipos del mismo país. De avanzar, ya quedó sorteada la fase tres, última del repechaje previo a los grupos.

En cuanto a la Copa Sudamericana, la primera fase se disputa con enfrentamientos directos entre equipos del mismo país, salvo Argentina y Brasil, que ingresan directamente en fase de grupos. Cada cruce se resuelve a partido único, en cancha del club mejor posicionado según el ranking. En total, son 16 llaves que otorgan un lugar en la siguiente instancia del certamen continental.

Calendario completo de la Copa Libertadores 2026

  • Fase 1: semanas del 4 y 11 de febrero
  • Fase 2: semanas del 19 y 26 de febrero
  • Fase 3: semanas del 4 y 11 de marzo
  • Sorteo de fase de grupos: semana del 18 de marzo
  • Etapa de grupos: del 7 de abril al 28 de mayo
  • Sorteo de octavos de final: semana del 6 de junio
  • Octavos de final: del 11 al 20 de agosto
  • Cuartos de final: del 8 al 17 de septiembre
  • Semifinales: del 14 al 22 de octubre
  • Final: 28 de noviembre

La expectativa se renueva para todos los clubes sudamericanos, tanto aquellos que buscarán seguir con vida en la Libertadores como los que sueñan con una oportunidad en la Sudamericana. Para Argentinos Juniors, el camino hacia la fase de grupos comenzará en febrero, en una llave que deberá superar si quiere soñar con la “gloria eterna”.

