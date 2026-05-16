Horario del partido de River vs. Rosario Central hoy por las semifinales del Torneo Apertura 2026

El primer cruce para definir a uno de los finalistas se cargó de polémica en la previa y generó una expectativa aún mayor; se miden en el estadio Monumental
- 4 minutos de lectura'
River y Rosario Central se enfrentan este sábado en la primera de las dos semifinales del Torneo Apertura 2026, en un partido que se quedará con todas las miradas de la jornada futbolera, ya que no solo generó expectativas porque se trata de dos habituales animadores de grandes encuentros, sino también por la polémica que se generó a partir de un posteo de Ángel Di María el lunes. El campeón del mundo con la selección argentina “se defendió” de las acusaciones que indican que el Canalla es beneficiado por los arbitrajes, pero la publicación, lejos de aquietar las aguas, reavivó el fuego.
El encuentro inicia a las 19.30 (horario argentino) en un estadio Monumental que agotó sus 86 mil lugares disponibles y se puede ver en vivo por televisión a través de los dos canales que tienen los derechos de transmisión: ESPN Premium y TNT Sports. A su vez, el minuto a minuto se puede seguir en vivo en canchallena.com, con toda la información y estadísticas actualizadas al instante. El equipo que se imponga en este partido se verá las caras con el que lo haga en Argentinos vs. Belgrano, que juegan este domingo desde las 17. La final está programada para el próximo, el 24, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
Nicolás Ramírez, el árbitro designado para este encuentro seguramente estará en el foco de atención, sobre todo después del ida y vuelta dialéctico de los últimos días, tanto de hinchas como de periodistas.
Es que, Di María realizó un fuerte posteo el lunes aduciendo que su equipo no es beneficiado por los fallos arbitrales (en cuartos de final Racing, su rival, vio dos tarjetas rojas polémicas) que empeoró la situación. Ramírez, de 39 años, dirigió 10 partidos del Torneo Apertura en la etapa de grupos y en tres de ellos fue con el Millonario (victorias ante Barracas, Huracán y Aldosivi), mientras que a Rosario Central sólo lo dirigió en el triunfo ante Atlético Tucumán.
El camino a semifinales
El Millonario se metió entre los cuatro mejores del certamen al derrotar a Gimnasia de La Plata por 2 a 0 como local, gracias a las anotaciones de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta. El Canalla, por su parte, también fue local en cuartos de final y dejó en el camino a Racing tras ganar por 2 a 1 con goles de Gastón Ávila y Enzo Copetti (Matías Zaracho empató transitoriamente para la Academia).
La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 1° de febrero de este año, por la tercera fecha del Grupo B de este mismo Apertura, en un encuentro disputado en el Gigante de Arroyito que finalizó 0 a 0.
El antecedente más reciente en el Monumental es del 29 de marzo de 2025, por la 11° jornada del Apertura de ese año y empataron 2 a 2 por los tantos de Ian Subiabre y Martínez Quarta para el local, y de Sebastián Ferreira y Santiago López para el visitante.
River vs. Rosario Central: todo lo que hay que saber
- Semifinales del Torneo Apertura 2026.
- Día: Sábado 16 de mayo.
- Hora: 19.30 (horario argentino).
- Estadio: Monumental.
- Árbitro: Nicolás Ramírez.
River vs. Rosario Central: cómo ver online
El partido está programado para este sábado a las 19.30 (horario argentino) en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales deportivas directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.
- TNT Sports.
- ESPN Premium.
- Flow - ESPN Premium y TNT Sports.
- Telecentro Play - ESPN Premium y TNT Sports.
- DGO - ESPN Premium y TNT Sports.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
Autoridades de las semifinales del Torneo Apertura
Sábado 16 de mayo
19.30 River vs. Rosario Central - ESPN Premium y TNT Sports
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Árbitro asistente 2: Pablo González
- Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Laura Fortunato
Domingo 17 de mayo
17 Argentinos vs. Belgrano - ESPN Premium y TNT Sports
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Cristian Navarro
- Cuarto árbitro: Andrés Gariano
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Gastón Suárez
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Torneo Apertura 2026
Lo que hay que saber. River Plate vs. Rosario Central hoy en vivo: a qué hora juegan y por dónde se puede ver el partido de semifinales
La pared, el oro... y el barro. Di María vuelve al Monumental: desprecios, amores y odios de un campeón del mundo que juega con fuego
TV y streaming del sábado. River vs. Rosario Central, la final Chelsea-City, Masters 1000 de Roma, Top 12, PGA Championship y Giro
- 1
Real Madrid le ganó a Real Oviedo en un clima hostil: abucheos a sus estrellas y conflictos con el presidente Florentino Pérez
- 2
Racing y el día después de declarar la guerra contra la AFA: “Esto no va a ser gratis”
- 3
La lista preliminar de Argentina para el Mundial 2026
- 4
Cómo ver a la selección argentina en el Mundial: una por una, estas son todas las opciones