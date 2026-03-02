La locura por el gol de Ryoga Kida, el primer japonés en marcar en la máxima categoría en más de dos décadas

La del domingo fue una noche muy especial en La Paternal. No sólo porque se vivió un clima de alta tensión debido al constante reclamo de los hinchas de Argentinos Juniors a los jugadores por las últimas frustraciones deportivas, sino porque apareció Ryoga Kida para darle el empate agónico 1-1 ante Barracas Central. Con esa conquista, el delantero de 20 años escribió un momento histórico para el fútbol argentino: se convirtió en el primer jugador japonés en marcar en la máxima categoría en más de dos décadas.

Kida, que camina y corre como si aleteara con los brazos, debutó en la élite del fútbol argentino a fines de enero, aprovechó un centro desde la derecha de Facundo Jainikoski, surgió por el sector opuesto y se arrojó de manera poco ortodoxa para superar a Marcelo Miño y sellar el 1-1 en el último minuto del tiempo regular del partido. Es un jugador que derrocha esfuerzo, va a todas las pelotas y todavía intenta adaptarse en el difícil entramado del fútbol argentino. Vaya si aprovechó la oportunidad: Nico Diez, un DT que ahora pasó a ser cuestionado, lo puso a los 56 minutos por Leandro Fernández, que tuvo un bajo rendimiento y no entra en el corazón de la hinchada.

Todo tuvo su toque exótico, tanto por el raro movimiento al momento de la definición y porque su festejo emocionado evidenció un dolor en el codo derecho, producto de su caída tras el gol.

Tras el partido, Kida, que todavía no habla con fluidez español, habló con ESPN con la ayuda de un traductor, que en realidad es su representante. Contó cuáles fueron sus sensaciones después de marcar el gol del empate: “La verdad es que estiré la pierna y no pude darme cuenta si había tocado la pelota o no, pero cuando me levanté vi la reacción de mis compañeros y me di cuenta que hice el gol. Y cuando miré a la tribuna me emocioné”.

La conquista de Kida marcó un momento histórico para el fútbol local, porque el último antecedente de un gol de un japonés en estas tierras se remonta al 23 de septiembre de 2001, cuando Naohiro Takahara convirtió su único gol con la camiseta de Boca en la goleada 6-1 frente a Lanús, por la séptima fecha del Torneo Apertura. Takahara, integrante de aquel recordado equipo xeneize, había sido el primer japonés en dejar su huella goleadora en el fútbol argentino.

Ryoga Kida NO HABLA ESPAÑOL y su REPRESENTANTE le tuvo que hacer de traductor.



Increíble historia. 😅🇯🇵🇦🇷pic.twitter.com/qB3XYTT60T https://t.co/PKgKQLaujO — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 2, 2026

El otro nipón que pasó por la primera división domestica fue Yusuke Kato, que llegó al país con apenas 14 años y formó parte de Huracán entre 2006 y 2008, aunque no logró convertir.

También desembarcó en nuestras tierras Misu Akira, que estuvo en Estudiantes de La Plata, aunque no llegó a debutar en el Pincha, aunque sí actuó en el ascenso en Defensa y Justicia y en El Porvenir.

La historia de Kida

Ryoga Kida, que nació en la capital de Japón el 15 de julio de 2005, comenzó a jugar al fútbol en Tokyo Verdy Junior. Luego pasó a FC Tama Junior Youth. Siguió sus estudios secundarios en la escuela Tokai Gakuen y después se unió a Nagoya Grampus. En ese equipo debutó con 15 años en la categoría U18, en abril de 2021, ante Jubilo Iwata.

Sus buenos rendimientos hicieron que comience a ser parte del primer equipo, y en julio de 2022 debutó en la primera con tan sólo 17 años, en la Copa J. League. Mientras tanto, formaba parte de ambas categorías y en julio de 2023 marcó sus primeros dos goles en el equipo mayor. Firmó su primer contrato profesional y días más tarde se presentó en la J1 League, el torneo de primera división de Japón.

MOMENTO ESPECIAL EN LA PATERNAL: el jugador japonés Ryoga Kida hace su debut en la Primera División de Argentinos al ingresar en el ST del partido ante Sarmiento.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/9QQq8vyBTF — SportsCenter (@SC_ESPN) January 26, 2026

Su primera temporada completa la finalizó con tres goles en 20 partidos entre todas las competiciones. Durante todo ese trayecto, Kida fue convocado a la selección Sub 17 de Japón en agosto de 2022, para participar en un torneo celebrado en Hiroshima, y meses después participó en una gira por Croacia.

Finalmente, en febrero de 2024 llegó a la Argentina para sumarse a Argentinos Juniors a préstamo por dos años y con opción de compra. Desde el club de La Paternal le explicaron a LA NACION que su llegada se dio tras un scouting del jugador. Una vez visto, dieron con un representante en tierras asiáticas. Luego se le hizo un seguimiento y se tomó la decisión de su llegada a la institución para primero formar parte de la reserva. En el segundo equipo del Bicho, Kida disputó 33 partidos, convirtió 6 goles y dio 2 asistencias.

El nivel que mostró le permitió ser considerado por el cuerpo técnico liderado por Nicolás Diez, y este domingo tuvo su estreno en la red como profesional en la Argentina.

Además, en una entrevista que realizó con el medio japonés Number cuando emigró al fútbol argentino, Kida explicó su decisión de viajar a esta región: “Siempre he admirado a jugadores sudamericanos como Luis Suárez y Lionel Messi. Quiero consolidar mi estilo dentro del fútbol sudamericano. Irme a una edad temprana, en mi adolescencia, me permite absorber más y mejorar mi nivel. Además, Argentina es una nación ganadora de la Copa del Mundo. Mi objetivo es crecer y rendir bien en un país como ese, para luego dar el salto a Europa”.

El asiático aseguró en la misma nota que no había podido estudiar el idioma castellano porque la negociación había sido “repentina”. Por otra parte, Kida aseguró que había “investigado” la historia de Argentinos Juniors: “Es famoso por ser el equipo en el que empezó Maradona, pero también he descubierto que (Alexis) Mac Allister, que actualmente juega de forma brillante en el Liverpool, también vino de Argentinos. Eso me lo ha hecho sentir más familiar de alguna manera. Me hace pensar que deben tener un sistema de formación de jóvenes muy sólido. Además, tiene más de 100 años, así que su historia también es bastante impresionante”.