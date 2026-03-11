Argentinos y Rosario Central promocionaban un partidazo aun sin Di María, pero no rompieron el cero: el local, reprobado
El conjunto de Nicolás Diez sigue en deuda con su gente ya que ganó uno de sus últimos seis encuentros
- 4 minutos de lectura'
Argentinos y Rosario Central insinuaban un partidazo en el estadio Diego Maradona. Puede que la ausencia de Ángel Di María le quitara algún condimento, pero no vaciaba la sensación de dos equipos que saben jugar, más allá del contraste de actualidades. Se quedó en aquello: permanentes coqueteos de armar un partido lleno de goles, pero que terminó con el doble cero.
Era una prueba para Jorge Almirón poner por primera vez en el campeonato una formación que no tuviese a un Di María que ha sabido ser figura, incluso, en alguna jornada de derrota. El zurdo descansó tras la lesión que no lo sacó del clásico ante Newell’s, en el que encima hizo el primero del 2-0, por la significancia del mismo, pero sí del duelo de este miércoles en La Paternal.
Tan importante es el campeón del mundo que no lo obligó a cambiar pieza por pieza, sino que modificó la estructura entera. También, claro, por la pérdida de Franco Ibarra, suspendido por acumulación de amonestaciones: ese perro de presa que suele cuidar las espaldas de quienes aportan vértigo y juego, también fue una baja sensible.
El primer tiempo fue demasiado incómodo para el conjunto rosarino. Aunque se repartieron las oportunidades con Argentinos, las reglas del juego las impuso con mayor decisión el local. Como si Nicolás Diez supiera las maneras de un Rosario Central que por lo dicho mutó del 4-2-3-1 a un 3-4-3: dejó salir a los zagueros con libertades, pero ante el primer intento de filtrar hacia el medio, los mediocampistas del Bicho apretaban cuando éstos recibían con el arco propio de frente. Arrancaban los problemas canallas.
Lo refleja lo ocurrido a los 45 segundos. La presión de Hernán López Muñoz a una dormida y todavía desorientada zona defensiva forzó el error de Federico Navarro a pocos metros de Jorge Broun (volvió a ser titular) y la rápida definición precisó la reacción del arquero. El exvolante de Talleres reemplazó a Ibarra, mientras que Julián Fernández no fue el que suplantó a Fideo (lo hizo Jaminton Campaz), pero sí debió vestirse del crack.
Eso le costó 45 minutos. Normal, claro, por la pesada pregunta que convive alrededor de Central desde mediados del año pasado: “Y cuando no juegue Di María, ¿qué?“. Porque también se acostumbró a su presencia: fue apenas su segunda ausencia en los 27 compromisos que disputó el club desde su llegada.
Tampoco se puede decir que lo consiguió disimular en el complemento, pero -al menos- se acercó con ligeras influencias en ese inicio voraz que al visitante le duró ocho minutos. A los 120 segundos, la más representativa: avanzó con espacios en tres cuartos, la llevó cortita con la zurda, gambeteó para sortear alguna pierna y, tras una bicicleta, fue atrevido para hacerle un caño a Román Rodríguez, que tuvo que bajarlo y ganarse la tarjeta amarilla.
En ese pequeño período, Fernández tuvo otra en la que punteó a la altura del primer palo un centro raso de Campaz y exigió a Brayan Cortez. Desde ese tiro de esquina, una volea de Enzo Giménez (algo incómodo, extrañó demasiado el desequilibrio del ex Real Madrid) derivó en otra atajada con reflejos del chileno.
Ni uno ni otro. Sensaciones idénticas, de lo bueno y lo malo. Almirón debió conformarse con una segunda mitad en la que sus hombres se amoldaron mejor, pero el dibujo no terminó de suplantar a semejantes piezas perdidas. Del lado de Argentinos, todo depende de López Muñoz: a la del comienzo, hay que anotarle otras tres chances generadas desde su zurda, dos desde afuera del área. Acaso las únicas chances serias del local, que no prolongó su buen primer tiempo y generó por duplicado el grito de impaciencia de su público: “¡Movete y dejá de joder...!”, se oyó al inicio del segundo tiempo y promediando esa mitad.
Incómodo momento para Diez, con Argentinos debiendo dos encuentros postergados, lo que proporciona algo de tranquilidad, pero viéndolo ubicado fuera de los ocho y con apenas dos triunfos, ya sin la Copa Libertadores y fuera de la Copa Argentina. El hincha chifló al equipo al final. “Estamos faltos de confianza”, argumentó Francisco Álvarez. No encuentra el camino. Mientras, Rosario Central deberá meditar qué hace las veces que su gran figura está fuera del campo.
El resumen del empate en La Paternal
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Nicolás Diez
Los cerebros de Argentinos-River. De Gallardo a Nico Diez: el contrapunto Passarella-Pekerman y la historia del Sub 20 que no fue
La reinvención a los 40. Enzo Pérez selló con Argentinos Juniors un contrato peculiar: "No tiene que venir a ser caudillo"
Tras la insistencia del DT. El equipo argentino que sacude al mercado local con la inminente incorporación de Enzo Pérez
- 1
La ampliación de la Bombonera: Boca prepara el anuncio de una obra para llevar el estadio a 80.000 espectadores
- 2
Antonio Rosl, el gallego de Los Matadores: “Había gente de otros equipos que iba a ver a San Lorenzo”
- 3
Horario de Boca vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura 2026
- 4
Jugadores de la selección argentina para el Mundial 2026: así estaría hoy la lista de convocados