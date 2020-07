English FA Cup | Semifinales Sin Comienzo P Arsenal P Manchester City

17 de julio de 2020 • 23:59

La Copa FA busca desde hoy a sus dos mejores equipos. El fin de semana decidirá a los finalistas, que se enfrentarán el 1 de agosto en el mítico, y ese día desierto, estadio de Wembley para que el trofeo más antiguo del mundo encuentre a su ganador. La primera semifinal tiene a dos equipos guiados por españoles: desde las 15.45 de este sábado, con transmisión de ESPN, se medirán Arsenal, dirigido por el vasco Mikel Arteta y con el arquero argentino Emiliano Martínez como titular, y Manchester City, orientado por el catalán Josep Guardiola.

Será un duelo de estilos, y también un enfrentamiento entre equipos que ven a la FA como la gloria de la temporada. El cuadro londinense, que no cuenta con el arquero alemán Bernd Leno, lesionado, por lo cual Martínez (formado en Independiente) atajará hasta el final de la campaña, marcha bien lejos de la vanguardia en la Premier League, noveno. Los citizens, por su parte, no tendrán a Sergio Agüero, operado de un menisco externo hace unos días, y ya saben que terminarán la liga en el segundo puesto. Su mira está, entonces, en la vuelta de los octavos de final de la Champions League, frente a Real Madrid, que acaba de levantar el trofeo de campeón de España.

Pep Guardiola, entrenador de Manchester City, cuyo objetivo inmediato principal es eliminar a Real Madrid por la Champions League, pero que antes tiene un escollo en Arsenal por una semifinal de la Copa FA. Fuente: AP

Guardiola, que tendrá sentado entre los suplentes al argentino Nicolás Otamendi, cree que el partido contra Arsenal puede servir como antesala del desquite con Real Madrid por Champions (su equipo ganó por 2-1 en el Bernabéu), pero lo preocupa una estadística: en toda su carrera perdió siete de las 21 semifinales que afrontó como entrenador. "He sufrido mucho en mi carrera en las semifinales. Fue más fácil en las finales, las manejé mucho mejor. He perdido muchas más semifinales, porque son más difíciles", dijo el ex mediocampista al ser consultado sobre la estadística.

Sobre el partido, Pep anticipó que Manchester City tendrá que estar atento desde el primer minuto: "Estos son partidos de mentalidad, no de tácticas. Será una buena prueba para saber si estamos listos para jugar frente al Madrid", adelantó. Y añadió: "Ahora es una semifinal y hay muchos factores en juego: la concentración, las pelotas paradas, los laterales, los detalles mínimos, cuán fuertes seamos en nuestras cabezas, cómo manejemos los malos momentos. Cómo sobreponernos a las situaciones difíciles que ocurrirán durante el partido. Y qué hagamos para no darnos por vencidos".

Enfrente, Arteta sabe que la posición final que ocupe Arsenal en la Premier condicionará la temporada que viene, en la que se verá su mano al frente del equipo, cuya conducción asumió en diciembre, antes de tres meses de inactividad. El mercado de transferencias dependerá de si los gunners protagonizarán un torneo internacional, y a gatas tienen chances de acceder a la Europa League. "Lo que hagamos dependerá mucho de nuestra actuación en los próximos tres o cuatro partidos. Eso está en nuestras manos; tenemos que conseguir lo máximo", sostuvo el director técnico.

En el choque de hoy habrá un pasaje a la semifinal en juego, pero también algo de orgullo en los cuerpos técnicos: hasta hace unos meses, Arteta se sentaba en el banco de Manchester City. Era el ayudante principal de Guardiola.

Probables formaciones

Arsenal (3-4-2-1): Emiliano Martínez; Shkodran Mustafi, David Luiz y Kieran Tierney; Héctor Bellerín, Dani Ceballos, Granit Xhaka y Bukayo Saka; Nicolas Pepe y Pierre-Emerick Aubameyang; Alexandre Lacazette. Director técnico: Mikel Arteta.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Kyle Walker, Fernandinho, Aymeric Laporte y Benjamin Mendy; Ilkay Gündogan, Rodri y Kevin De Bruyne; Riyad Mahrez, Gabriel Jesus y Raheem Sterling. Director técnico: Josep Guardiola.

Horario: 15.45 de la Argentina.

TV: ESPN.