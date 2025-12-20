El clásico festín de fútbol en Inglaterra de cuando llega el final del año: Premier League y Copa FA

Cuando el fútbol europeo se toma un respiro, Inglaterra se da un festín de partidos salpicados entre Navidad y Año Nuevo, un periodo sobrecargado en el que se entrecruzan sueños de trofeos y riesgos de indigestión para los pesos pesados de la Premier League.

Del Newcastle-Chelsea por la primera categoría del fútbol inglés de este sábado al Liverpool-Barnsley por la Copa de Inglaterra del 12 de enero, la pelota se detendrá apenas seis días sobre veinticuatro: 24, 25, 29 y 31 de diciembre y 2 y 5 de enero.

No habrá partidos en esas jornadas, pero esto no implicará que los jugadores descansen. Según The Sun, el plantel de Arsenal está citado para entrenarse en la mañana de Navidad, para no perder el ritmo. El período será especialmente delicado para el actual líder de la Premier League y ya pone a su entrenador, Mikel Arteta, en una encrucijada entre la salud de los jugadores y las ambiciones deportivas.

Chelsea, entrenado por Enzo Maresca y con Enzo Fernández, iniciará este sábado la extensa cadena de encuentros del fútbol inglés en medio de las fiestas de fin y principio de año. ADRIAN DENNIS� - AFP�

En 23 días, del 20 de diciembre al 11 de enero, sus Gunners afrontarán siete partidos, casi uno cada tres días: dos de Copa y cinco de Premier, con duelos contra Aston Villa y Liverpool antes y después de Año Nuevo.

Esta vertiginosa sucesión llega en un mal momento para Arsenal. Tiene varios lesionados (Gabriel Magalhães, Cristhian Mosquera, Kai Havertz) y sus últimas actuaciones no invitan ciertamente al optimismo. Aun así, Arteta hace de la necesidad una virtud al entrar en el período de los “festive fixtures”, según se lo denomina en Inglaterra.

“Exige muchísimo de uno, pero yo lo veo como a una oportunidad. Creo que tenemos la suerte de poder jugar mientras la gente está de vacaciones; muchas familias pueden disfrutarlo. La atmósfera que se vive en el estadio es única y de eso tenemos que sacar provecho”, declaró este viernes.

En la defensa del liderazgo de la Premier League y con una seguidilla de juegos por delante en pocas semanas, el DT Mikel Arteta pide a los jugadores de Arsenal que se entrenen incluso en la mañana del día de Navidad. Kin Cheung� - AP�

Desde este fin de semana, Arsenal (36 puntos) tendrá mucho trabajo para defender su liderazgo. Empezará con una visita este sábado por la noche a Everton, pocas horas después del partido que su primer perseguidor, Manchester City (34), protagonice como local frente a West Ham United. En este lapso crítico, el equipo londinense al menos puede alegrarse de no tener ningún jugador afectado a la Copa de África (21 de diciembre al 18 de enero), al contrario que otros clubes ingleses.

Un Boxing Day deslucido

Manchester United, por ejemplo, pierde a tres potenciales titulares en Bryan Mbeumo, Amad Diallo y Noussair Mazraoui. Lo mismo ocurre con Burnley (Tuanzebe, Foster, Mejbri) y Fulham (Iwobi, Chukwueze y Bassey). Sunderland es el club más afectado, ya que seis internacionales se marcharon a Marruecos, sede del torneo africano, entre ellos, el centrocampista congoleño Noah Sadiki y el defensor mozambiqueño Reinildo Mandava. Se tratará de un reto de altura para el director técnico francés Régis Le Bris, el hombre que está obrando milagros con los Black Cats. El conjunto recién ascendido y 8º en la Premier abrirá el sprint del invierno inglés este sábado en la casa de Brighton & Hove, un rival directo por la clasificación para alguno de los certámenes continentales europeos.

El recién ascendido Sunderland es la sensación de la Premier League, pero pierde seis jugadores por las convocatorias para la Copa de África. Owen Humphreys - PA Wire

Además de los de las copas nacionales, habrá 40 partidos de la Premier League en apenas 16 días. En medio de la frenética agenda, una anomalía: habrá un solo encuentro en el Boxing Day, siend que tradicionalmente todos los equipos juegan el 26 de diciembre. La liga inglesa ha preferido programar siete enfrentamientos para el día siguiente, sábado, y los dos últimos para el domingo, principalmente para acomodarse a las preferencias de la televisión.

El único duelo del Boxing Day, entre Manchester United y Newcastle, comenzará a las 20 (hora local), por cierto no un regalo para los aficionados visitantes.

AFP