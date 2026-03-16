Arsenal vs. Bayer 04 Leverkusen, por la Champions League 2025: día, hora y cómo seguir online

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Juegan este martes desde las las 17.00h; cómo llegan y todo lo que hay que saber
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Arsenal y Bayer 04 Leverkusen se enfrentan este martes desde las 17.00h en el estadio Emirates Stadium, por la Champions League 2025. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, encanchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.
En este torneo, Arsenal viene de empatar ante Bayer 04 Leverkusen por 1-1 mientras que Bayer 04 Leverkusen llega de empatar ante Arsenal por 1-1.
Todo lo que hay que saber
- Arsenal vs. Bayer 04 Leverkusen
- Hora: las 17.00h
- Partido correspondiente a la fecha 12 de la Champions League 2025
- ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com
El resultado en vivo
Así están Arsenal y Bayer 04 Leverkusen en la tabla de posiciones
Cómo se disputa la Champions League en 2025
La Liga de Campeones de la UEFA es el torneo más prestigioso del fútbol europeo a nivel de clubes. Participan más de 80 equipos que representan a las principales ligas del continente. El certamen comienza con una fase de clasificación de cuatro rondas, que incluye una “Ruta de Campeones” para los ganadores de las ligas nacionales y una “Ruta de Liga” para los equipos que no fueron campeones pero lograron buenas posiciones. Los vencedores de estas etapas acceden a la fase liga principal.
En esta etapa de Liga, 36 equipos disputan ocho partidos frente a rivales diferentes (cuatro como local y cuatro como visitante), según un sistema de bombos basado en los coeficientes UEFA.
¿Cómo sigue el camino después de la Liga? Los ocho mejores avanzan directamente a octavos de final, mientras que los ubicados entre el 9.º y el 24.º puesto deben jugar un play-off para ingresar a esa instancia. Desde allí, la competencia sigue coneliminatorias de ida y vuelta (octavos, cuartos y semifinales) hasta llegar a la gran final que define al campeón de Europa.
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