Chelsea perdió con Arsenal por la Carabao Cup, pero mantuvo la ilusión con un doblete de Alejandro Garnacho

En una de las semifinales de la Carabao Cup, como se conoce a la Copa de la Liga inglesa, Arsenal se impuso por 3-2 en casa de su vecino Chelsea, equipo en el que se estrenaba el entrenador Liam Rosenior, y que logró mantenerse en carrera con un doblete del argentino Alejandro Garnacho. Los Gunners se llevaron por lo tanto el primer asalto de la eliminatoria, que tendrá su desenlace el 3 de febrero próximo, en el Emirates Stadium, también en la capital británica.

Rosenior vivía en este partido la presentación ante su nueva hinchada, después de llegar hace unos días desde Estrasburgo y del debut del pasado sábado con un triunfo 5-1 en el campo del Charlton en la Copa de Inglaterra. “Nunca me alegra perder un partido, pero he visto energía, determinación e intensidad en mi equipo. Me pareció que Enzo Fernández estuvo excepcional con Andrey Santos. Marc Guiu lo dio todo. Quiero eso en mi equipo, que nunca se rinda”, declaró el nuevo DT de Chelsea.

Con su victoria en Stamford Bridge, Arsenal dio un gran paso hacia la que sería su primera final desde 2020, cuando conquistó la Copa de Inglaterra. Ante el líder de la Premier League, Chelsea pagó caras sus carencias defensivas, como ya le venía ocurriendo en la etapa anterior con Enzo Maresca; en particular, dos gruesos errores del arquero Robert Sánchez. Ben White marcó en el minuto 7 de cabeza en un córner tras una floja salida del español, y el sueco Viktor Gyökeres, a los 4 de la segunda mitad, después de que la pelota se le escapó al arquero, distanciaron al Arsenal en la cuenta.

Pero Garnacho, que entró por Guiu a los 8 del segundo tiempo, descontó cuatro minutos después. El español Martín Zubimendi volvió a poner a los visitantes con un colchón de dos goles, al marcar a los 26, y de nuevo Garnacho, a los 38, volvió a recortar la desventaja de los suyos con una volea colocada para el 2-3 final, que le deja una rendija a Chelsea. La reacción final de los Blues, el gran partido de Garnacho y el hecho de que el equipo batallara a pesar de llegar muy mermado al partido, suponen síntomas esperanzadores para la recién iniciada “era Rosenior”. Chelsea tenía las bajas sensibles para este partido de Cole Palmer, Reece James y Malo Gusto, todos por lesión, de Moisés Caicedo por suspensión, y de Liam Delap y Jamie Gittens por enfermedad. Tras el pitazo final, Enzo Fernández discutió con Zubimendi, y el propio Rosenior debió intervenir para separarlos.

Para el técnico de Arsenal, Mikel Arteta, el triunfo tiene gran valor al ser “ante un adversario de gran calidad” y “en un estadio difícil”. El ganador de esta semifinal disputará la final de la EFL League contra Manchester City o Newcastle, con ventaja parcial para los Citizens (2-0 en la ida). Aun así, el equipo de Mikel Arteta es el favorito para avanzar a la final del 22 de marzo en el Estadio de Wembley, en lo que se perfila como una temporada destacada para los Gunners, que lideran la Premier League por seis puntos y encabezan la clasificación de la Champions League.

