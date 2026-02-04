Copa de la Liga inglesa: Manchester City derrotó a Newcastle gracias a Omar Marmoush y definirá la copa ante Arsenal

Manchester City no tuvo problemas para convertirse en finalista de la Copa de la Liga inglesa. Derrotó por 3 a 1 a Newcastle en su estadio y el 2 a 0 como visitante el 13 de enero pasado redondeó un global de 5 a 1 para disputar la definición ante Arsenal en marzo en el mítico estadio de Wembley. El duelo tuvo una figura. Se trata de Omar Marmoush, el egipcio que fue reconocido como el reemplazante de Julián Álvarez cuando el argentino emigró a Atlético de Madrid.

El equipo de Pep Guardiola había adelantado buena parte de su trabajo en la ida (2-0) y prácticamente cerró la serie en la primera etapa. Comenzó ganando desde los siete minutos. Omar Marmoush quedó mano a mano por la izquierda y Dan Burn se tiró a barrer con la mala fortuna de que su rechazo rebotó en el egipcio e ingresó en el arco para el 1 a 0.

Omar Marmoush, la figura de Manchester City en la victoria ante Newcastle OLI SCARFF� - AFP�

A pesar de que la semifinal parecía liquidada, Manchester City nunca soltó el acelerador y a los 29 amplió el marcador. Por la izquierda, Antoine Semenyo envió un centro al área y Kieran Trippier rechazó hacia arriba. Marmoush llegó por el segundo palo y saltó para poner el 2 a 0 de cabeza.

El delantero egipcio fue la gran figura del partido. Es un delantero que hizo gran parte de su carrera en el fútbol alemán. Llegó al City en enero de 2025 desde Eintracht Frankfurt, a cambio de 75 millones de euros. Durante su arribo muchos hablaban del “reemplazante de Julián Alvarez”. Justamente, el atacante llegó precisamente por el mismo valor que Atlético de Madrid adquirió al argentino. Y así como su costo fue una coincidencia entre ambos jugadores, para los hinchas de Manchester City hubo algunas similitudes en cuanto al juego entre Marmoush y Alvarez apenas llegó el egipcio al equipo ciudadano. Algunas de las mencionadas fueron la forma en la que atacan al espacio, los desmarques y las diagonales. Muchos medios ingleses hablaban de un “reemplazante espiritual”.

Marmoush debutó profesionalmente el 8 de julio de 2016, a los 17 años, en Wadi Degla en la Premier League egipcia. En ese duelo, ingresó desde el banco y dio una asistencia en la victoria 3-2 de su equipo. Allí jugó 17 partidos y marcó dos goles antes de irse a Wolfsburgo en 2017, con solo 18 años. Las primeras tres temporadas las pasó principalmente con el segundo equipo del club de la Bundesliga, en la Regionalliga Nord, la cuarta división del fútbol alemán, donde disputó 36 encuentros y marcó 11 goles.

Omar Marmoush durante su paso por Eintracht Frankfurt Tom Weller - DPA

Cuando Marmoush cumplía su etapa de formación en el fútbol alemán, fue cedido a St. Pauli y a Stuttgart, aunque ocasionalmente jugó para su club de origen. En St. Pauli disputó 21 partidos y marcó siete goles en la Bundesliga 2 durante la temporada 2020/21. Posteriormente, pasó la campaña 2021/22 en Stuttgart, con 21 encuentros y tres goles en la cuenta. La etapa del egipcio en Wolfsburgo terminó con 48 cotejos y seis gritos, pero esas diversas cesiones sin duda lo ayudaron a forjarse como jugador, y en 2023 pasó a Eintracht Frankfurt, donde tuvo una temporada de debut sobresaliente con 17 goles en 41 encuentros en todas las competiciones. Finalmente, en enero del año pasado llegó al equipo de Guardiola, en el que acumula 12 tantos en 45 partidos disputados. Marmoush también tiene presencia en la selección de los Faraones desde su debut en 2021 y estará presente en la próxima Copa del Mundo.

De los dos goles de Marmoush pasaron nada más que tres minutos y Manchester City hundió por completo a su rival. A los 32, Tijjani Reijnders armó toda la jugada con una gran corrida y traslado. Tocó con Semenyo, que cuando enganchó Dan Burn la punteó y se la dejó servida al neerlandés, que puso el 3 a 0. El descuento de Newcastle llegó por parte de Anthony Elanga a los 17 de la segunda parte, pero de nada sirvió porque Manchester City es el nuevo finalista de la Copa de la Liga inglesa.

El duelo entre el líder y el segundo de la Premier League será una definición entre dos de los mayores animadores del momento en el fútbol inglés. Ambos en la cuarta rueda de la FA Cup, los Gunners como primeros con puntaje ideal en la finalizada tabla general de la Champions League y los Citizens octavos, pero también clasificados de manera directa a los octavos de final.

La final de la Copa de la Liga 2026 se disputará el domingo 22 de marzo en el histórico Estadio de Wembley, en Londres, un escenario habitual para este encuentro decisivo.