Atlético de Madrid vs. Arsenal, por la Champions League 2025-2025: día, horario, TV y cómo ver online

La primera de las series de semifinales de la Champions League 2025-2026 que se definirá es la de Arsenal vs. Atlético de Madrid, cuyo partido de vuelta se disputará este martes a las 16 (hora argentina) en el Emirates Stadium de Londres. El duelo, la continuidad del 1 a 1 en la ida por sendos penales de Julián Álvarez y Viktor Gyökeres, se transmitirá en vivo por TV a través de Fox Sports y ESPN, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al choque que arbitrará el alemán Daniel Siebert, el favorito al triunfo y avanzar a la definición según los pronósticos de las apuestas es el local con una 1.65 contra 5.85 que cotiza su derrota, es decir una victoria y clasificación del visitante. El empate, que llevaría la decisión a los penales luego del tiempo suplementario, cotiza a 4.08.

Arsenal vs. Atlético de Madrid: todo lo que hay que saber

Champions League 2025-2026 - Semifinales - Vuelta

Día: Martes 5 de abril de 2026.

Hora: 16 (hora argentina).

Estadio: Emirates Stadium (Londres, Inglaterra).

Árbitro: Daniel Siebert (Alemania).

TV: Fox Sports y ESPN.

Streaming: Disney+ Premium, Flow, DGO y Telecentro Play.

Minuto a minuto: Canchallena.com.

Ida: 1 a 1.

Los Gunners son el único invicto que le queda al torneo con 10 victorias y tres pardas. Por segunda ocasión seguida está en semifinales de la Champions League, algo que nunca había obtenido en su historia, y quiere dar la vuelta olímpica.

En la primera etapa dominó la tabla de posiciones con 24 puntos porque ganó todo los encuentros y avanzó directamente a octavos de final. En su primera instancia de eliminación directa doblegó a Bayer Leverkusen 3 a 1 -1 a 1 en la ida de visitante y 2 a 1 de local- mientras que en cuartos de final superó por la mínima diferencia a Sporting Lisboa, resultado que logró de visitante en el primer encuentro y luego igualó 0 a 0.

El entrenador de Arsenal, Mikel Arteta, anhela llevar a los Gunners a la cima de Europa Manu Fernandez - AP

El Colchonero, dirigido por el argentino Diego Simeone y con sus compatriotas Juan Musso, Nahuel Molina, Nicolás González, Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Thiago Almada en el plantel; quiere conquistar el máximo certamen continental por primera vez en su historia. En su camino a las semifinales se ubicó 14° en la primera etapa con 13 puntos producto de cuatro triunfos, un empate y tres derrotas y tuvo que disputar playoffs, donde eliminó a Brujas por un global de 7 a 4 (3 a 3 en la ida de visitante y victoria 4 a 1 en la revancha).

En octavos de final se cargó a Tottenham 7 a 5 (5 a 2 en su casa y caída 3 a 2 en Inglaterra) mientras que en cuartos de final protagonizó una gran serie con Barcelona y lo doblegó 3 a 2. En el primer juego sonrió 2 a 0 de visitante y, después, cayó 2 a 1 ante su gente.

El cuadro de la Champions League 2025-2026 Canchallena

Posibles formaciones

Arsenal: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié; Martin Odegaard, Martín Zubimendi, Declan Rice; Noni Madueke, Viktor Gyökeres y Gabriel Martinelli. DT: Mikel Arteta.

David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié; Martin Odegaard, Martín Zubimendi, Declan Rice; Noni Madueke, Viktor Gyökeres y Gabriel Martinelli. DT: Mikel Arteta. Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Koke, Johnny Cardoso; Giuliano Simeone, Ademola Lookman, Antoine Griezmann y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

El ganador avanzará a la definición frente a quien se imponga del cruce entre PSG y Bayern Múnich, cuyo duelo de ida ganaron los parisinos de local 5 a 4. La final de la Champions League 2025-2026 está programada el 30 de mayo en el Puskas Stadium de Budapest.

Ambos equipos ya se enfrentaron en la Champions League en curso en dos oportunidades. Además del cotejo de ida de esta serie de semifinales, se vieron las caras en la tercera fecha de la primera etapa con goleada 4 a 0 de Arsenal gracias a las anotaciones de Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli y Gyökeres por duplicado.

En certámenes de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) se cruzaron, en total, cuatro veces. Antes de hacerlo en el torneo en curso, se vieron las caras en las semifinales de la Europa League 2017-2018 con victoria en el global del Colchonero 2 a 1. En Londres igualaron 1 a 1 y en Madrid festejó el local 1 a 0.