El exabrupto de Alejandro Medina dirigido a Facundo Sava tras el final de Patronato-Arsenal

Arsenal superó a Patronato de Paraná por 1 a 0 como visitante, en un partido correspondiente a la séptima fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El único tanto lo hizo Facundo Kruspzky a los 44 minutos del primer tiempo. Hasta allí, los datos neutros. Pero en la entrevista posterior al partido, la declaración de Alejandro Medina, el arquero del equipo de Sarandí, sorprendió a todos por su dureza. “Por suerte las pelotas no entraron, y es importante para mí porque enfrenté a un técnico que dijo que soy un cagón”, mencionó, en relación a Facundo Sava. Y amplió. “La verdad que no sé por qué dice que soy un cagón, pero soy un profesional; debo respeto y voy a respetar”.

Hay una historia detrás, porque ambos se conocen de Quilmes, donde Sava dirigió al guardavallas, temporada de la Primera B Nacional en la que terminó ascendiendo Barracas Central. El 6 de enero de 2021, Medina asumió su responsabilidad en la derrota 2-1 ante Instituto en Córdoba, por no haber dejado el campo de juego cuando se lesionó y por el gol que le convirtieron en el empate. “Se me acalambraron los dos gemelos, traté de aguantar lo que pude, sentí que no tenía que salir porque era un momento crucial del partido. El primer gol fue por un mal cálculo; ahora me tiene triste el resultado, pero estamos vivos y esperando lo que viene”, dijo en su momento el arquero, que amplió: “Yo me responsabilizo de todo, cuando Facundo (Sava) quería meter a Esteban (Glellel) yo le hice señas que no” remarcó entonces.

"ESTE TRIUNFO ES IMPORTANTE PARA MI, PORQUE ENFRENTÉ A UN TÉCNICO QUE ME DIJO QUE SOY UN C...". Alejandro Medina picante tras la victoria de Arsenal sobre el Patronato de Facundo Sava en la #LigaProfesional. pic.twitter.com/cw9FatSO4k — SportsCenter (@SC_ESPN) July 9, 2022

Durante el partido de este sábado, el Colorado Sava le recriminó a Medina el tiempo hecho en cada saque de arco y el arquero le devolvió el insulto con una mirada seria y firme. Medina solo jugó 7 partidos en el conjunto cervecero, de diciembre 2020 a fines de enero 2021, en tanto que Sava estuvo dos años completos en aquella entidad, de principios de 2020 hasta fines de 2021.

Y además hubo un partido...

Arsenal, que en la semana vendió a tres futbolistas importantes como Leonel Picco (Colón), Cristian Colman y Lucas Suárez (Barracas), llegó a los 10 puntos en el campeonato, pero lo importante es que engrosó su promedio (1.144) y hasta sueña con clasificarse a la Copa Sudamericana 2023. Todo lo contrario en Patronato, hundido y casi condenado a la Primera Nacional, con su flojo promedio (0.939) y ocho puntos en el torneo.

Patronato y Arsenal salieron a medirse de entrada, con mucho en juego por los promedios, aunque el local se adelantó lentamente en el campo y con las subidas de Facundo Cobos lastimó por el sector izquierdo del ataque .Arsenal padeció la lucha en la zona media y lo pagó con menor posesión, lo que equilibró con pases directos y sobre todo con diagonales que dejaron de cara el gol a Sebastián Lomónaco en la primera ocasión y luego a Kruspzky, que con un cabezazo estampó el 1 a 0.

Patronato perdió la calma con el correr de los minutos, ya sin la claridad de la primera etapa y con un desorden marcado producto de la ausencia de sociedades ofensivas para inquietar a su rival. La visita no aprovechó las que tuvo y dejó con vida al conjunto de Facundo Sava, que con pocas ideas buscó y chocó con Alejandro Medina en cada posibilidad de llevarse el empate. En la próxima fecha, Patronato visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero y Arsenal recibirá a Platense.