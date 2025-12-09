Así está la lista de convocados de la selección argentina para el Mundial 2026

La selección argentina ya sabe contra qué rivales comenzará la defensa del título en el Mundial 2026. El azar la ubicó en el Grupo J con Argelia, rival del estreno, Austria y Jordania, uno de los cuatro debutantes confirmados, a la espera de los repechajes. Los papeles anticipan que el equipo dirigido por Lionel Scaloni debería finalizar en lo más alto, ya que se perfila como el más poderoso entre los cuatro integrantes de su zona. Para avanzar de ronda necesita quedar entre los dos primeros o ser uno de los mejores ocho terceros.

Hasta el momento de anunciar la lista de 26 convocados para la Copa del Mundo, el cuerpo técnico observará diferentes alternativas. Falta menos de un año y en los próximos meses podrían aparecer nuevas figuras o incluso algunos jugadores pueden bajar el rendimiento y, en consecuencia, quedarse afuera. Sin embargo, hay ciertos indicios de quiénes tendrían su lugar “asegurado” y, a su vez, de los que podrían pelear por un lugar.

Lionel Scaloni intenta mantener el espíritu competitivo de la selección de cara al próximo Mundial Agencia AFP

Entre los arqueros, Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa) y Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella), campeones del mundo, son una fija. La tercera vacante tiene a varios candidatos: Walter Benítez (Crystal Palace), Juan Musso (Atlético de Madrid), Paulo Gazzaniga (Girona) y Facundo Cambeses (Racing), ya probados por el DT. Entre ellos, el ex-Quilmes es el que parte con más posibilidades. Más atrás en la consideración se puede visualizar a Agustín Rossi, figura del Flamengo campeón de la Copa Libertadores 2025, pero sin convocatorias hasta el momento.

En la defensa también hay indiscutidos: Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Cristian ‘Cuti’ Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica) y Nicolás Tagliafico (Ajax). En el lateral derecho, Gonzalo Montiel (River) por ahora se mantiene como alternativa a Molina, pero también asoma otro que estuvo en Qatar 2022, Juan Foyth (Villarreal), y un tapado: Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise). Estos últimos dos tienen algo en común que podría beneficiarlos en la lucha por un lugar, ya que ambos pueden jugar de central en una línea de 3 o como laterales derechos en esquemas habituales como 4-4-2 o 4-3-3. En el carril izquierdo, Marcos Acuña (River) regresó a la nómina tras varios meses de ausencia ante la falta de alternativas, pero no atraviesa un buen presente. Valentín Barco (RC Estrasburgo) y Julio Soler (Bournemouth) sueñan con reemplazarlo en la lista.

Cada vez más asentado: Leonardo Balerdi se ilusiona con jugar su primera Copa del Mundo @leobalerdi5

Entre los centrales, Lisandro Martínez (Manchester United), recientemente recuperado de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, debe asentarse en los Diablos Rojos para volver a la nómina, algo que no sería un problema porque, en plenitud física, es indiscutido para Scaloni. Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella) cada vez está más asentado y parece inamovible. El resto tiene chances pero corre de atrás: Facundo Medina (Olympique de Marsella), Lautaro Rivero (River), Marcos Senesi (Bournemouth). Por otro lado, hay dos juveniles que si logran consolidarse en Europa pasarán a ser candidatos a jugar la Copa del Mundo: Aaron Anselmino (Borussia Dortmund) y Valentín Gómez (Betis).

En el mediocampo, los seguros son: Rodrigo De Paul (Inter Miami), Enzo Fernández (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Leandro Paredes (Boca) y Thiago Almada (Atlético de Madrid). El propio Almada está en el limbo entre los mediocampistas y los delanteros para Scaloni, siempre dependiendo del esquema a utilizar en base al rival de turno. Lo mismo ocurre con Nico Paz (Como 1907) y Franco Mastantuono (Real Madrid), las nuevas estrellas que ya forman parte del plantel desde hace tiempo. Entre los volantes naturales, Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen) será una fija si se recupera bien de la lesión miotendinosa en el aductor derecho, mientras que Giovani Lo Celso (Betis), quien se perdió Qatar 2022 por lesión, tendría su chance.

Nico Paz maravilló hasta al propio Messi y sería una fija en la lista de la Argentina para el Mundial 2026 Daniel Jayo - Getty Images South America

Además, hay dos “comodines” que el DT considera claves para jugar por los costados: Giuliano Simeone y Nicolás González, ambos de Atlético de Madrid. Son los únicos con ida y vuelta permanente y con posibilidades de actuar, en caso de ser necesario, como carrileros, volantes o extremos. En una lista de 26 jugadores, ese tipo de futbolistas son indispensables. Y el cuerpo técnico lo sabe, por lo que ambos tienen un pie en Estados Unidos-México-Canadá 2026.

Por último, tres delanteros son innamovibles: Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter de Milán) y Lionel Messi (Inter Miami). El astro rosarino, que aún no confirmó su presencia, se convertirá en el jugador con más Mundiales en toda la historia, con seis, si es que dice presente en la cita de Norteamérica. Esa cifra también alcanzará Cristiano Ronaldo. El resto de los cupos tienen varios contendientes. Como posibles 9, a día de hoy, aparecen Joaquín Panichelli (RC Estrasburgo), Valentín ‘Taty’ Castellanos (Lazio) y José Manuel ‘Flaco’ López (Palmeiras). Como alternativas para jugar como extremos o segunda punta, en tanto, están Alejandro Garnacho (Chelsea), Gianluca Prestianni (Benfica) y Paulo Dybala (Roma), entre otros.

Julián Álvarez, Lionel Messi y Lautaro Martínez son los tres delanteros indiscutidos en las convocatorias de la selección argentina Natacha Pisarenko� - AP�

El tiempo dirá si aparecen más opciones. Scaloni sabe que la lista puede sufrir modificaciones hasta último momento, como pasó con la inclusión de Enzo Fernández en Qatar 2022, quien debutó en un amistoso apenas dos meses antes del Mundial y terminó siendo elegido como el Golden Boy (Mejor Jugador joven del certamen). En ese caso, algunas futbolistas de gran actualidad que todavía no tuvieron chance de mostrarse, se ilusionan con estar. En esa lista aparecen Santiago Sosa (Racing), Ayrton Costa (Boca), Matías Soulé (Roma), Alan Varela (Porto) y Emiliano Buendía (Aston Villa), entre muchos otros. La Argentina tiene una ventaja enorme en ese sentido: las alternativas, sobran.