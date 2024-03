Escuchar

Concluyó parcialmente este miércoles la undécima fecha de la Copa de la Liga 2024 cuya tabla de goleadores no sufrió grandes modificaciones en sus 10 primeros puestos porque solo uno de los jugadores que ocupan esas posiciones pudo convertir en una jornada donde se hicieron 23 tantos en los 13 duelos que se completaron. Estudiantes de La Plata vs. Boca Juniors empezó y se suspendió a los 27 minutos a raíz de que el jugador Javier Altamirano sufrió una convulsión en la cancha y fue trasladado de urgencia a un centro de salud.

El líder sigue siendo Miguel Borja con una decena de tantos. El colombiano no festejó en la victoria 3 a 1 de River sobre Gimnasia de La Plata en el estadio Monumental y su promedio descendió a un tanto por juego, una cifra todavía muy alta. Si bien van 11 jornadas, en no estuvo vs. Banfield por una lesión y en el Superclásico ante Boca ingresó en el segundo tiempo. Tanto el Taladro, el xeneize y el Lobo fueron los únicos clubes que no lo sufrieron porque al resto le convirtió (Independiente, Independiente Rivadavia, Argentinos Juniors, Barracas Central, Vélez por triplicado, Deportivo Riestra y Talleres de Córdoba).

Miguel Borja sigue siendo el goleador de la Copa de la Liga con 10 anotaciones Manuel Cortina

Borja tiene dos escoltas, ambos con siete conquistas: Adrián Martínez de Racing y Juan Ramírez de Newell’s. ‘Maravilla’ fue titular en la parda de la Academia 1 a 1 con Defensa y Justicia mientras que el uruguayo también estuvo de la partido en el 0 a 0 de la Lepra con Platense. Ambos sumaron minutos en todos los cotejos del certamen y su media de anotación es de 0.64. Martínez convirtió un hat-trick contra San Lorenzo, un doblete frente a Newell’s y un tanto frente a Independiente y Boca Juniors mientras que el charrúa festejó contra Lanús, Belgrano, Unión (3), Tigre y Godoy Cruz.

El podio lo completa Walter Bou, el único de los atacantes que anotó en la fecha y lo hizo en la victoria 1 a 0 de Lanús sobre Belgrano. Así, le dio a su equipo tres puntos claves en la lucha por acceder a los cuartos de final. Más atrás hay cinco jugadores con cinco goles cada uno, entre los que sobresalen Álan Lescano de Argentinos Juniors y Damián Puebla de Instituto de Córdoba porque no son delanteros y se desempeñan como volantes ofensivos. El resto de los futbolistas con esa cantidad de tantos son Lucas Passerini (Belgrano), Adam Bareiro (San Lorenzo) y Federico Girotti (Talleres).

Hasta el momento se disputaron 153 partidos (está pendiente San Lorenzo vs. Godoy Cruz, por la novena fecha, y se disputará este jueves luego de que se suspenda este miércoles por la alerta meteorológica que rige para la Ciudad de Buenos Aires) y se marcaron 322 goles, una media de 2,12 por cada 90 minutos. El equipo que más anotó hasta el momento es River con 21 conquistas, una más que Talleres y Argentinos Juniors. En contrapartida, el que más tantos recibió fue Independiente Rivadavia (21), seguido de Tigre (17).